SSP300, 2020: Ana Carrasco lesionada em treinos no Estoril

Ana Carrasco estava em Portugal em treinos com a sua equipa Kawasaki e sofreu uma grande queda que resultou em lesões às vértebras, como ela própria comunicou nas redes sociais, onde declarou:

“Olá a todos, estou bem, estou no hospital em Portugal, tive uma queda hoje de manhã e magoei as minhas costas… Tenho fraturas das vértebras D4 e D6 mas sinto-me bem. Vamos ver se posso estar em Barcelona em breve e começar a minha recuperação o mais depressa possível. Obrigado a todos por todas as mensagens e vemo-nos em breve.”

A piloto acabou internada no S. Francisco Xavier em Lisboa antes de ser evacuada para a Clínica Dexeus de Barcelona, especializada neste tipo de lesões.

Dos primeiros a dar-lhe força na conta do Instagram estiveram Marc Márquez, Scott Redding e Jules Cluzel, ele próprio lesionado, como também Aron Canet e Marco Ramirez, ilustrando bem o quanto a piloto vencedora de um primeiro campeonato do mundo feminino é tida em consideração.