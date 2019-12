SBK 2020: Patrocinador da Pedercini em risco?

A equipa de Lucio Pedercini deu um salto nos resultados a meio da época de 2019, em parte, decerto, devido à injeção de dinheiro de um novo patrocinador que apareceu nas carenagens, a Global Solution. Agora, parece que a continuidade do apoio está sob ameaça por um fim abrupto antes do início do Mundial de Superbike 2020.

A situação da equipa de Pedercini nunca pareceu tão boa como na próxima temporada: com a Global Solution, o chefe da equipa, Lucio Pedercini, finalmente encontrou um patrocinador que estava fortemente envolvido e tornou possível a expansão das suas atividades.

Para 2020, Pedercini expandiu para dois pilotos (Jordi Torres e Lorenzo Savadori) no Campeonato Mundial de Superbike e aliou-se à equipa de David Salom nas séries SSP300.

Mas agora chegam notícias perturbadoras da Itália. Aparentemente, há uma investigação do Ministério Público de Roma em conexão com irregularidades financeiras de uma empresa de telecomunicações que faliu em 2016, onde o CEO da Global Solutions trabalhava, e que resultam em ele estar agora praticamente proibido de exercer funções.

Isso pode ter consequências para o patrocínio da equipa de Pedercini. Nos círculos da Global Solution, diz-se que os planos nesse sentido “pararam”. No entanto, eles estão a tentar manter o compromisso assumido com a equipa italiana o máximo possível.

Se o apoio financeiro da Global Solution deixar de existir, esse seria um revés dificil para Pedercini e, na pior das hipóteses, poderia até significar uma retirada da próxima temporada.