CONFIRMADO O NOVO TROFÉU DE VELOCIDADE TUONO CUP NO CNV 2020

Em face dos rumores existentes abordámos o responsável pela organização do bem sucedido Troféu ZCUP.PT, que nos últimos 4 anos animou as pistas nacionais e internacionais, em parte disputado nas provas realizadas no CNV, para sabermos mais sobre a evolução deste interessante Troféu de motos Naked e confirmarmos uma nova realidade mais competitiva e interessante para 2020.

Estivemos à conversa com Paulo Vicente, organizador e piloto do Troféu ZCUP que nos confirmou que em 2020 haverá uma evolução no formato do Troféu que passa a incluir em paralelo a organização do novo Troféu TUONO CUP.PT

Vicente comentou ainda que a razão principal tem por base a necessidade de evoluir, demonstrada inclusivamente por muitos dos pilotos do Troféu ZCUP que de imediato aderiram ao novo desafio de adoptar a Tuono e participarem já este ano na mesma. Na perspectiva da organização a ideia de manter os dois Troféus faz todo o sentido uma vez que a ZCUP é um troféu que utiliza a Kawasaki Z900, uma moto fácil de pilotar e excelente para uma aprendizagem e uma evolução segura em competição de velocidade em pista, realidade que viveu a maioria dos pilotos ao longo dos últimos 4 anos e que agora pretendem também novos desafios.

Para aqueles que querem começar na velocidade o Troféu ZCUP será o que faz mais sentido mas para aqueles que já têm bastante experiência em pista e para aqueles que rodaram com as Zs nos últimos anos existe agora um novo desafio que se chama TUONO CUP.

Com estes dois Troféus a decorrerem em simultâneo é garantido que teremos umas grelhas bastante participadas e umas corridas ainda mais disputadas e, embora exista uma diferença considerável de potência entre as duas motos naked, a Z900 tem 125 cv e a Aprilia Tuono tem 175 cv, acreditamos que os melhores das Zs irão fazer a vida difícil aos pilotos das Tuono, uma moto mais exigente do ponto de vista da pilotagem que requer maior adaptação.

Não está confirmado pela FMP se porventura os dois Troféus, ZCUP e TUONO CUP, terão a partir de agora direito a grelha própria no CNV, uma vez que em anos anteriores alinhavam juntamente com o Troféu Luis Carreira. Se em anos anteriores já viamos na grelha de partida as Zs a ocuparem os primeiros lugares e a ganharem à geral muitas das corridas, agora com as Aprilia Tuono as diferenças de tempos serão ainda maiores para os que rodam mais devagar no Troféu TLC realidade que poderá provocar problemas de segurança em pista. Temos em crer que caso existam suficientes participantes dos Troféus ZCUP e TUONO CUP para constituir uma grelha só de motos NAKED que a Federação irá considerar criar uma prova só para as mesmas e quem sabe no futuro ( 2021 ) criar ela própria e inserido no CNV o tão desejado Campeonato de Motos Naked.

Mais informação em tuonocup.pt