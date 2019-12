A Versão SBK da HONDA CBR1000RR-R SP de 2020 será apresentada no Japão a 21 de fevereiro

O novo projecto da Honda para o Mundial de SBK será apresentado no Japão no próximo dia 21 de Fevereiro com a presença dos pilotos Álvaro Bautista e Leon Haslam junto à nova CBR1000RR-R SP de 2020. Esta apresentação sucede após um interregno de 12 anos da Honda no Mundial de Superbikes pelo que se reveste de especial importância o novo compromisso que a marca volta a assumir este ano.

Álvaro Bautista foi um dos pilotos estrela no Mundial de 2019, mas aos comandos de uma Ducati Panigale V4R , tendo conseguido 12 vitórias durante a temporada, embora tenha acabado por ceder o título a Rea e à Kawasaki. Para 2000 Álvaro Bautista irá envergar as cores da Honda e assumir conjuntamente com o departamento HRC da marca um importante compromisso de voltar a colocar a marca da Asa Dourada nos lugares cimeiros da classificação do Mundial.

A maioria das marcas e dos seus pilotos têm vindo a realizar testes para a próxima temporada no Autódromo Internacional de Portimão e nos Circuitos de Jerez e Aragón, no entanto os testes da nova Honda tem sido realizados à porta fechada e envoltos em enorme secretismo. Parece ser que a Honda pretende guardar para si os resultados dos primeiros ensaios das suas novas SBK e da adaptação às mesmas dos seus dois pilotos, Álvaro Bautista e Leon Haslam.

No próximo dia 21 de fevereiro em Tóquio, precisamente uma semana antes do início da temporada 2020 em Phillip Island, está agendada pela Honda a apresentação oficial da Equipa e das suas novas CBR1000RR-R SP que irão competir este ano no Mundial de Superbikes e onde a HRC vai estar oficialmente envolvida.

O Campeonato do Mundo de SBK vai finalmente contar com a participação oficial da Honda.