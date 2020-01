Tribuna Ducati G.P. de Espanha – Jerez 2020

A Tribuna Ducati regressa no G.P. mais icónico

Situada numa das melhores bancadas do circuito e com serviços exclusivos adicionais

Pré-venda durante o mês de fevereiro com uma grande poupança

Vem apoiar os pilotos Ducati desde a “pole position” durante o G.P. de Jerez!

Os amantes das motos de Borgo Panigale, e todos os aficionados, têm um lugar privilegiado onde poderão desfrutar do G.P. de Jerez. Com uma nova e espetacular localização, a Tribuna Ducati situa-se na primeira curva, bancada C2, com grande visibilidade, ao ocupar a parte superior do módulo D.

A Tribuna Ducati não te oferece apenas uma grande localização e o melhor ambiente Ducati, também te oferece serviços exclusivos adicionais:

Parking Moto. Situado no estacionamento geral, reservado e vigiado para qualquer moto com bilhete de Tribuna Ducati

Serviço de Guarda Capacetes

Kit Tribuna Ducati com t-shirt e boné

Melhor preço