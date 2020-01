SBK 2020: A nova Fireblade SBK em detalhe

Um olhar detalhado de perto às complexidades mecânicas do fabricante japonês, cuja nova moto foi fotografada em Jerez, enquanto o HRC se prepara para voltar ao topo da hierarquia das SBK.

Depois de muita fanfarra e sigilo, o novíssimo e cintilante motor da Honda CBR1000RR-R foi revelado a olho nu pela primeira vez nos detalhes das especificações do Mundial de Superbike, e já se revelou o mais rápido no primeiro dia de testes em Jerez.

Dê uma olhadela de perto aos detalhes técnicos da novíssima adição à grelha do Campeonato Mundial de Superbike MOTUL 2020. De notar o trabalho de precisão dos escapes com curvas em titânio, os imponentes garfos Ohlins, o detalhe da fibra de carbono e primoroso acabamento de tudo, do alumínoo trabalhado dos tirantes da refrigeração às ligações do seletor.