MotoGP: Faleceu o lendário Colin Seeley aos 84 anos

O inglês Colin Seeley fez de tudo. Participou em todo o tipos de corridas de motos, construiu chassis de corrida de sucesso para estrada e pista, geriu equipas e chegou mesmo à Brabham na Fórmula 1.

O automobilismo britânico lamenta a perda de uma personalidade única. Colin Seeley morreu dia 7, pouco depois do seu 84º aniversário.

Colin Jordan Seeley nasceu a 2 de Janeiro de 1936 em Crayford no Condado de Kent, em Inglaterra. Trabalhou como vendedor de motos e, de seguida, tornou-se um piloto de sidecar de sucesso, designer de motos e fabricante de acessórios.

Em 1992, fez mais uma aparição internacional quando geriu a equipa Norton equipada com motores Wankel.

Seeley deixou a escola aos 14 anos e começou por pilotar uma Vincent Rapide do pai aos 16 anos. Depois, começou uma aprendizagem como mecânico na Harcourt Motorcycles, conhecendo na altura Bernie Ecclestone.

Como mecânico, Seeley viria a reparar motos de todas as marcas em várias lojas. Cedo já se dedicava ao conserto de motos por conta própria em sua própria oficina, num barracão em casa dos seus pais, armazenando as peças sobresselentes no seu quarto.

Em 1954, Colin Seeley projetou e abriu a sua própria loja de motos em Belvedere, Kent. Na altura, conduzia uma Matchless V-Twin com um enorme sidecar para poder transportar e entregar as motos vendidas ou reparadas.

Em 1956, fundou a CJ Seeley Sales Ltd. com o seu pai Percy. Todas as marcas concebíveis como Zündapp, NSU e Moto Rumi eram lá reparadas, e posteriormente também as AJS, Ariel, BMW, Francis-Barnett, Greeves e Matchless. A pedido de vários clientes, também começou a reparar sidecars.

A carreira de piloto de corrida começou em 1954 em Brands Hatch com uma BSA Star Twin de 500cc, mas o muito trabalho impediu-o de continuar a competir. Não foi senão em 1957 que o piloto apaixonado regressaria ao ativo, numa competição de enduro com uma Triumph Twin convertida. Também disputou corridas de grass track, e rampas pela mesma altura.

Em 1958, Seeley tornou-se revendedor oficial da AJS. Comprou uma antiga enduro de fábrica de 500cc, mas não gostou dela, por isso procurou a fábrica da Greeves para obter apoio de fábrica para as competições de enduro em 1958 e 1959.

Em 1960, Seeley e o seu amigo Wally Rawlings compraram a primeira equipa de corrida, a antiga equipa de Eric Oliver, que usava Norton Manx.

No final de 1960, Seeley começou a agenciar pilotos e persuadiu a fábrica da AMC a vender-lhe uma nova Matchless G50, que ele preparou. Seeley fez uma equipa, participou do Grande Prémio na Ilha de Man de 1961 e conquistou o 6º lugar.

De 1961 a 1967, Seeley participou de corridas gerindo equipas na Grã-Bretanha e repetidas vezes em corridas internacionais, onde inscreveu as suas Matchless G50 de fabrico próprio para o Campeonato do Mundo de 500 cc.

No campeonato britânico, não havia limite de capacidade de 500 cc, por isso ele usou uma Matchless 650 G12 CSR; depois, começou com os motores Norton 650 Dominator, que eram cuidados pelo preparador Paul Dunstall, mais tarde famoso pelos seus escapes. No campeonato de sidecar de 500 cc, as BMW RS54 eram consideradas confiáveis ​​e competitivas e foram as escolhidas.

Por isso, Seeley transformou uma BMW boxer e chamou-lhe FCS-BMW. A abreviação significa Fath-Camathias Special. Seeley venceu o TT em Assen em 1964 e conquistou o segundo lugar no campeonato mundial em 1964 na Ilha de Man e em 1966 em Clermont-Ferrand.

Depois de se aposentar do desporto, Colin Seeley concentrou os seus esforços como projetista e construtor do chassis Seeley, que foi acionado pela primeira vez aos motores AJS e Matchless.

O avanço veio com a monocilíndrica Matchless G50 de 500 cc; ele já usava tubos Reynolds 531 na primavera de 1966, pelo que o seu quadro era 4 kg mais leve que o quadro de origem.

Na produção em série, Seeley também forneceu peças especiais; ele oferecia aos seus clientes caixas de quatro, cinco e seis relações.

Quando a fábrica de motocicletas AMC dos irmãos Collier fechou em 1963 devido a problemas financeiros, não havia máquinas de competição-cliente de 350 ou 500 cc com exceção da Aermacchi Italiana.

Por isso, no Outono de 1966, Seeley comprou todas o stock de ferramentas e peças da AMC, que foram usadas para fabricar as suas próprias AJS, Matchless e Norton, já que, devido a fornecedores comuns, todas eram muito semelhantes.

Dessa forma, disponibilizou as AJS 7R e Matchless G50 para pilotos de corrida em todo o mundo.

A produção começou em Julho de 1966, e também foi oferecida uma versão AJS 7R de 350 cc.

Com o tempo, Seeley construiu cada vez mais quadros diferentes para outros motores. Em 1967, a sua URS 500 de quatro cilindros foi pilotada por John Blanchard no Campeonato do Mundo.

Em 1968, Seeley também desenvolveu quadros para os motores QUB 250 de dois tempos de dois cilindros, projetados pelo Dr. Gordon Blair, da Queen’s University, de Belfast. Isso foi seguido por motores QUB 500.

A Yamsel veio a seguir, criada com base numa Yamaha, e pilotada por John Cooper. O chassis Seeley também foi adaptado às máquinas de corrida Norton. Para esse fim, Seeley construiu uma roadster chamada Seeley Condor, baseada numa Matchless G50.

No final dos anos 1960 e 1970, as principais equipas oficiais retiraram-se dos GP. Naquela época, portanto, muitos pilotos privados optaram pelos chassis de Seeley, de John Cooper a Brian Ball, que ficou em segundo lugar atrás de Giacomo Agostini na Ilha de Man em 1969 no TT senior.

Tommy Robb levou uma Seeley de 1970 ao quarto lugar no Campeonato do Mundo de 500cc. Mais tarde, com a indústria britânica a desaparecer, Seeley começou a instalar principalmente motores japoneses nas suas motos. Em 1971, Barry Sheene pilotou uma Suzuki T500 de 2 cilindros com chassis Seeley e nos anos 70 a Honda Seeley era uma conversão das 400 e 750 Four com cames Yoshimura e peças especiais, que venceu na Ilha de Man com Tony Rutter.

Em 1970, Seeley voltou-se para a indústria automobilística quando o seu amigo Bernie Ecclestone o tornou Diretor de Desenvolvimento de Motores na Brabham e foi então responsável pela produção de carros de corrida. Mesmo até 1986, Seeley ainda estava a trabalhar para a equipa Brabham na F1. Ultimamente, trabalhava como consultor de avaliações nos leilões da Bonhams.

O nome Seeley nunca será esquecido. Descanse em paz, Colin.