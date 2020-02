MOTOGP TESTE SEPANG: Quartararo vezes três

O líder dos dois primeiros dias Fabio Quartararo (Yamaha SRT Petronas) ocupava o 1º lugar novamente ao meio-dia do dia 3 graças a um 1:58.349 feito logo da manhã. Isto colocou o francês a 0,082 de Cal Crutchlow (Honda Castrol LCR) e pouco mais de um décimo mais rápido do que o terceiro classificado, Alex Rins (Suzuki Ecstar). O Teste de Sepang está a chegar ao fim, com os pilotos a fazer ataques finais aos tempos e Lorenzo a completar 28 voltas antes do almoço na Yamaha.

Foi uma manhã movimentada no Circuito Internacional de Sepang e nas condições secas, a maioria dos pilotos estavam a usar o novo composto de pneus macios Michelin.

No final das referidas sessões, e mesmo tendo em conta que alguns dos pilotos não estavam totalmente dedicados a um ataque aos tempos, a diferença entre Quartararo e o 18.º lugar Maverick Viñales (Yamaha Monster Energy) era de apenas 0,820,

Falando da Yamaha, um certo Jorge Lorenzo tem estado em pista esta manhã, completando 28 voltas até agora para se sentar a uns muito respeitáveis 1,3 s de Quartararo.

Além disso, o seu companheiro de treinos Katsuyuki Nakasuga foi visto a testar um dispositivo de arranque na YZR-M1, será que também os pilotos da fábrica irão experimentá-lo antes do final do teste?

Na Suzuki, o terceiro mais rápido terminou o dia às 15:00 horas locais. O espanhol tem vindo a testar um novo chassis de GSX-RR que a colega de equipa Joan Mir testou no dia 2, este último terminando o teste mais cedo às 13h.

O campeão mundial Marc Márquez (Honda Repsol) tem vindo a testar algumas variações que Crutchlow tem tentado ao longo da prova. O número 93 situa-se atualmente em 12º com um 1:58.772 e teve a primeira queda do ano.

O piloto da Ducati Pramac Francesco Bagnaia aparecia em 4º, enquanto o seu companheiro de equipa na Pramac Racing Jack Miller sofreu uma queda na curva 15 – piloto OK.

Rossi aparecia em 5º na Yamaha Monster, uma marca razoável considerando o muito que há de novo nas YZR-M1.

Danilo Petrucci e o compatriota Andrea Dovizioso, da Ducati Team, têm vindo a colocar uma nova estratégia de jogo em prática no dia 3.

Johann Zarco, da Reale Avintia Racing, foi meio segundo mais rápido do que no Sábado para ficar a 0,6s do tempo de Quartararo.

Brad Binder (KTM Red Bull Factory) esteve a testar o pacote aerodinâmico da fábrica austríaca, o colega de equipa Pol Espargaró ainda em 7º.

Mika Kallio assumiu as funções de teste da KTM de Dani Pedrosa para o último dia, mas o finlandês caiu ileso na Curva 15 de manhã.

Top 10 (até às 14:00 locais):