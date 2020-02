MotoGP 2020:  Jack Miller em privado

A segunda etapa da série “Off the Racing Line” sobre os pilotos de MotoGP na sua vida privada, que estreou há algumas semanas no site MotoGP com Miguel Oliveira, e foi posteriormente emitido na RTP, segue agora com o Australiano Jack Miller.

Ao longo de um vídeo feito na sua casa, Miller explica que o pai tinha um sonho de competir que nunca chegou a realizar por viver numa quinta muito afastada de tudo.

Quando chegou a vez do filho, a família investiu tudo, vendendo um barco que possuíam, para por o filho Jack na senda das corridas:

“O meu pai até hipotecou a casa, e vendeu um barco que tinha trabalhado toda a vida para adquirir.”

A família decidiu mudar para Espanha e tentar os Campeonatos locais, que são a referência mundial.

O pai regressou a Espanha para continuar a trabalhar, com a mãe a ficar e conduzir a caravana, atuando como “Team Manager” ao mesmo tempo.

“Já tinha ficado satisfeito se ele tivesse chegado à Moto3” – diz o pai do piloto – mas começar a vencer corridas, e chegar aonde ele chegou, é fantástico… Já excedeu as nossas expetativas!”

O resto do programa de 21 minutos mostra Jack a explicar um pouco o seu ambiente, no seu elemento natural, à pesca com os amigos e simplesmente relaxando depois de uma época dura de MotoGP, com tudo o que isso implica de viagens, voos e eventos constantes em redor do mundo das corridas.