BSB, 2020: Paul Bird Motorsport encontra novo sponsor

A Paul Bird Motorsport, atual campeão da BSB, anunciou um novo contrato de patrocínio títular antes da temporada 2020 que substitui a Be Wiser que decorou as carenagens da formação tanto tempo, ao longo de 7 títulos Britânicos. O novo patrocinador que dá o nome à equipa é o premiado provedor de segurança e vídeo VisionTrack.

Sediada em Tunbridge Wells, no condado de Kent, a VisionTrack acumulou 17 prémios de tecnologia, inovação e gestão de frotas desde o seu início em 2016 e tornou-se no principal provedor de soluções de Telemática em Vídeo e IoT Industrial baseado em Cloud da Europa, pois muitas das maiores frotas utilizam internacionalmente a sua tecnologia.

A VisionTrack faz parte de um grupo com faturação superior a 2 mil milhões de libras e emprega mais de 4.500 funcionários, com escritórios em toda a Europa. Os produtos e a tecnologia inovadora da empresa oferecem uma série de benefícios, incluindo informações visuais sobre o comportamento do motorista e reduções significativas em incidentes e reclamações de seguros, melhorando a visibilidade e reduzindo os custos de combustível.

A PBM alinha para a nova temporada com Josh Brookes, depois de assinar novamente o campeão da BSB de 2015 e vice-campeão por apenas cinco pontos na batalha pelo título de 2019. O australiano fará parceria com Christian Iddon, para alinhar na agora rebatizada Ducati VisionTrack.

Uma temporada de ultra sucesso em 2019 viu a equipa conquistar o seu sétimo título de BSB, com o novato Scott Redding sendo coroado campeão por pouco à frente de Brookes, que entre eles acabaram por conquistar as duas primeiras posições na classificação geral.

O diretor-gerente da VisionTrack, Simon Marsh, disse: “Sendo grandes apoiantes do Campeonato Britânico de Superbike, a oportunidade de se juntar à equipa de maior sucesso na história da série foi boa demais para passar, por isso estamos muito satisfeitos por estarmos em parceria com a Paul Bird Motorsport.”

O proprietário da equipa Paul Bird concluiu: “Estamos muito satisfeitos em receber Simon e o restante da equipa VisionTrack na PBM Ducati para a temporada 2020 e esperamos continuar o nosso sucesso com eles a bordo. Há muita pressão para vencermos novamente, após uma temporada tão bem-sucedida em 2019, mas temos os pilotos, as motos, a equipa e, principalmente, os parceiros comerciais para nos permitir fazê-lo. Agora, estamos-nos concentrando na nossa programação de testes de pré-temporada para garantir que chegamos a Silverstone em forma a defender o nosso título.”