BSB 2020: Dean Harrison confirma pela Kawasaki Silicone Engineering

Dean Harrison está de volta à ação do Campeonato Britânico de Superbike Bennetts nesta temporada, depois de confirmar o seu lugar na grelha com a equipa da Kawasaki Silicone Engineering.

Um vencedor múltiplo no TT, Harrison continuará a combinar as disciplinas de circuito e corridas de estrada em 2020, depois de ganhar impulso no Campeonato Britânico deste ano, garantindo pontos regulares e um melhor resultado do 12º lugar em Oulton Park.

Harrison disse: “É ótimo estar de volta e ter outra hipótese com a equipa este ano. Trabalhamos tão bem juntos e com um contrato prolongado, podemos continuar trabalhando para avançar nos resultados.”

“É um campeonato tão difícil, o BSB e não se pode atalhar. Com certeza, no ano passado, o objetivo era marcar pontos e acho que poderíamos ter tido um final mais forte se não fosse pela lesão, por isso este ano quero mais do mesmo e estar mais perto da frente e entre os dez primeiros .”

O gestor da equipa Jonny Bagnall concluiu: “Foi um ótimo ano para Dean e a equipa, e competir no campeonato britânico definitivamente fortaleceu-nos. A Silicone estendeu seu contrato com o Dean até ao final de 2021 e combinar a BSB com a nossa posição como equipa oficial dos circuitos urbanos da Kawasaki para o próximo ano, é uma ótima maneira de olhar para a nova temporada em que queremos aproveitar as experiências deste ano. ”