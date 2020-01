SBK, 2019: Toprak Razgatlioglu votado Piloto SBK do ano

A estrela turca Toprak Razgatlioglu obteve uma vitória na votação de um site Britânico de desporto para Piloto do Ano em SBK, e fê-lo categoricamente em grande estilo, conquistando uma fração acima da metade dos votos registados pelo site.

O jovem, que se mudou para a equipa Yamaha Pata de fábrica em 2020, conquistou a sua primeira vitória no campeonato na passada temporada pela Kawasaki privada de Manuel Pucetti, e foi capaz, ocasionalmente, de montar um desafio ao cinco vezes campeão Jonathan Rea na moto oficial.

Nos testes de pré-temporada, (esquerda) Razgatlioglu já se adaptou à Yamaha R1 da Pata muito rapidamente e parece provável que seja considerado um sério candidato ao título nos próximos anos, pelo menos.

O Turco conquistou 50,13% dos votos para garantir o primeiro lugar, com o campeão Rea em segundo lugar, com 34,25%. Álvaro Bautista ficou em terceiro lugar com 5,7%. Alex Lowes ficou em quarto lugar com 5,14%, enquanto Tom Sykes ficou em quinto com 1,37%.