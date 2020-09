MotoGP, 2020, Misano: Quartararo e Morbidelli disputam TL1, Oliveira chega a 2º mas acaba 5º

Os primeiros a mostrar ritmo no treino inicial de MotoGP foram Espargaró na KTM, Fábio Quartararo na Yamaha Petronas e Mir na Suzuki, mas Oliveira fez um treino em ascensão, chegando a rodar a 76 milésimas do mais rápido!

Viñales experimentava o escape comprido já utilizado por Valentino Rossi nos treinos de Terça feira, mas após 15 minutos era outra Yamaha Petronas, a de Franco Morbidelli, que nem sequer treinara nesse dia, à frente das tabelas de tempos.

Um pouco atrás Alex Márquez aparecia muito rápido em 4º na Honda Repsol, rodando meio segundo mais rápido do que os seus próprios tempos da semana passada, e Oliveira estava no top 10 a seis décimas de Morbidelli.

A 20 minutos do treino Alex Rins quase foi cuspido da Suzuki e teve uma saída de pista sem consequências, mas Pol Espargaró estava de novo a frente com um tempo de 1:32.355 e Oliveira em 11º, já era mais rápido que Márquez e saltava para 8º uns minutos depois, a 0,488 do tempo rápido de Morbidelli, que ia alternando a liderança com Espargaró numa combinação de pneus de frente macia e traseira dura.

Entretanto, Bagnaia, Nakagami e Miller andavam no Top 10, os dois primeiros à frente de Viñales que era agora 5º e Rins caía mesmo desta vez a 10 minutos do final…

A 3 minutos do fim, com Quartararo agora a liderar, Mir chegava a segundo e Oliveira jogava a sua cartada com o 3º tempo mais rápido, chegando por instantes a andar em segundo, a uma escassas 76 milésimas do tempo da Yamaha… com o Top 10 todo dentro de 0,5 de segundo, as coisas não podiam estar mais quentes!

Quando a seguir Quartararo baixou o tempo ainda mais para 1:31.721, Espargaró veio colocar-se em 3º e Morbidelli de novo em 2º, mas Oliveira acabaria mesmo em 5º, com Aleix em 9º na Aprilia a colocar 5 marcas no Top 10!

