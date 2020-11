CEV Repsol, 2021: Bridgestone fornecedor exclusivo de pneus para a Taça Europeia de Talentos

Um acordo de três anos prevê o início de uma nova era para um dos projetos de promoção de talentos mais bem sucedidos da Dorna Sports, a Copa de Talentos ETC

A Hawkers European Talent Cup vai começar uma nova era em 2021, pois a Taça prepara-se para correr em pneus Bridgestone.

Um novo acordo vê o prestigiado fabricante de pneus a entrar em cena por três temporadas, tornando-se uma parte vital de um dos projetos de promoção de talentos mais bem sucedidos da Dorna Sports.

O HETC iniciou-se em 2017, uma nova faceta vital do CEV Repsol na Estrada para o MotoGP.

A Taça, promovida em conjunto com a FIM, já criou finalistas de Grande Prémio e viu pilotos subir em flecha para o Campeonato do Mundo de Moto3, graças às suas corridas de baixo custo e muito competitivas.

Criando o ambiente perfeito para os jovens pilotos aprimorarem o seu ofício, o HETC tornou-se um dos passos mais estabelecidos para jovens talentos poderem iniciar as suas carreiras como pilotos profissionais de motociclismo. Lembrar que o português Kiko Maria, que tem estado afastado por lesão, competiu com algum sucesso nas séries.

Agora, o HETC inicia uma nova era com a Bridgestone, com o maior fabricante de pneus do mundo a trazer a bordo a sua experiência de Grande Prémio, incluindo ter sido fornecedor exclusivo de pneus à MotoGP de 2009 a 2015 e uma história incrível de sucesso mundial através de uma série de diferentes disciplinas de automobilismo.

O HETC pode esperar pelo menos mais três temporadas de corridas repletas de ação e cintilantes nas mãos de uma das mais experientes e inovadoras marcas de pneus do mundo.

Nico Thuy, Diretor da Divisão Moto da Bridgestone Europa e Médio Oriente: “Estamos orgulhosos de fazer esta parceria com a Dorna Sports para a Hawkers European Talent Cup e de fazer parte da rede para treinar futuros Campeões. O automobilismo faz parte da nossa herança e estamos ansiosos pela nova temporada a juntar pneus de ponta da Bridgestone e novos talentos para fazer uma grande série de corridas.”

Pau Serracanta, Diretor-geral da Dorna Sports, acrescentou: “O HETC tem sido um sucesso incrível desde o início e estamos encantados por receber a Bridgestone a bordo nos próximos três anos. Este será o início de uma nova era para a Taça, criando mais Campeões do futuro, e a Bridgestone será um parceiro vital para continuar o incrível sucesso do HETC em encontrar e aprimorar os talentos de Grande Prémio de amanhã.”