MotoAmerica 2020 ELIAS na SUZUKI M4 ECSTAR

O Team Hammer acaba de anunciar que Toni Elias liderará o seu programa de competição com a Suzuki M4 Ecstar em 2020 nas Superbikes MotoAmerica, com a equipa a assumir o papel de principal equipa de velocidade da Suzuki nos EUA.

Entrando na sua quinta temporada de corridas na MotoAmerica AMA Superbike Series, o piloto espanhol de Manresa já se estabeleceu como um dos maiores nomes de todos os tempos da série.

Elias conquistou a série em 2016, vencendo as três primeiras corridas de MotoAmerica Superbike da sua carreira na nova Suzuki GSX-R1000, e não abrandou: depois de terminar a sua campanha de rookie em terceiro, ganhou a MotoAmerica Superbike em 2017e seguiu com o segundo lugar em 2018 e 2019.

Em apenas quatro temporadas, ele já conquistou 32 vitórias nas Superbike MotoAmerica, empatando-o com o lendário Miguel Duhamel pelo quarto lugar na história da AMA Superbike.

Elias já era um piloto altamente credenciado antes de chegar ao cenário americano. Antes de vir para a MotoAmerica, Elias foi campeão do mundo de 2010 de Moto2 e vencedor em várias corridas de Grande Prémio nos Campeonatos do Mundo de MotoGP, Moto2, 250cc e 125cc, nomeadamente batendo Rossi por um cabelo no Estoril.

Ao ingressar na equipa, Elias continua uma associação com a Suzuki Motor of America, Inc. ao longo de sua carreira na MotoAmerica.

A assinatura também o vê unir forças com uma equipa de corrida altamente experiente que entra na sua quarta década de competição com sete títulos AMA Pro e MotoAmerica National, 83 vitórias e 234 pódios a seu crédito.

Elias disse: “Estou empolgado com esta nova partida e feliz em construir algo junto com a Suzuki e o Team Hammer. O objetivo é continuar no mesmo alto nível, continuando a vencer corridas, conquistar pódios e lutar pelo campeonato. Temos muito trabalho a fazer, pois a concorrência será forte, mas sabemos que devemos fazer um bom trabalho e fazer um bom esforço. Estamos muito determinados e estou feliz por ter essa oportunidade.”

Os restantes pilotos da Suzuki Ecstar serão anunciados em breve.