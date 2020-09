SSP300, 2020, Catalunha: Treino seco da manhã deixa Ieraci à frente no primeiro dia, Fragoso último

A sessão de Treinos Livres 1 deu os tempos mais rápidos do dia com a chuva à tarde limitando o andamento…

A visita do Campeonato do Mundo de SSP300 ao Circuito de Barcelona-Catalunha foi interrompida pela chuva durante a tarde, fazendo com que Bruno Ieraci (Kawasaki GP Project) superasse os tempos, depois de ter sido o mais rápido na sessão em condições secas, com o italiano duas décimas mais rápido do que o seu rival mais próximo.

Os pilotos do Grupo B foram os primeiros a aventurar-se em pista esta manhã, mas os pilotos do Grupo A compunham as três primeiras posições na classificação combinada, com Ieraci a fazer um 1:56.453s para liderar Koen Meuffels (MTM Kawasaki) e o líder do Campeonato Jeffrey Buis (MTM Kawasaki); Buis continua a sua carga no Campeonato por estar entre os três primeiros nos treinos.

Inigo Iglesias Bravo (Scuderia Maranga) ficou em quarto lugar, quase igualando tanto Meuffels como Buis no ritmo durante a sessão e terminou como o piloto do Grupo B líder do dia. Yuta Okaya (MTM Kawasaki) fez três pilotos da MTM Kawasaki Motoport no top 5 com o quinto lugar, terminando logo à frente de Alan Kroh (Yamaha MS Racing).

Samuel di Sora (Leader Team Flembbo) terminou o dia em sétimo lugar com Meikon Kawakami (Team Brasil AD 78) em oitavo lugar e Marc Garcia (2R Racing) em nono. Angel Heredia (DEZA-ISMABON Racing Team) completou o top 10 ao competir na Ronda da Catalunha como wildcard.

Pedro Fragoso, que pelos vistos preferiu o Mundial à corrida do Nacional no Estoril, qualificou em último na sessão A a seco, na 28ª posição…

Na sessão da tarde, à chuva em Montmeló, Eunan McGlinchey (Team# 109 Kawasaki) superou os tempos, enquanto equipas e pilotos procuravam reunir informações para mais possíveis corridas molhadas durante o fim de semana. Bahattin Sofuoglu (Biblion Motoxracing Yamaha) foi uma das quedas na sessão de Treinos Livres da tarde, apenas capaz de completar quatro voltas na sessão.