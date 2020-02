SSP 2020: Evan Bros. apresentaram a sua Yamaha

Os atuais campeões mundiais de Supersport Bardahl Evan Bros. lançaram oficialmente a sua temporada de 2020, destapando as novas cores da sua equipa em Itália no Sábado à noite.

A equipa da Yamaha, que está a reduzir para só uma moto em 2020, vai alinhar com o italiano Andrea Locatelli, que se muda de Moto2 para se juntar a uma grelha de Supersport repleta na próxima temporada.

O diretor da equipa, Fabio Evangelista, foi acompanhado pelo chefe da equipa, Mauro Pellegrini, na revelação do esquema de cores da equipa para 2020, que permanece praticamente inalterado face às temporadas anteriores, como famoso lubrificante ainda o patrocinador principal.

A seleção italiana foi dominante em 2019, com inúmeros 1-2 para o campeão Randy Krummenacher e o segundo classificado Federico Caricasulo, que falhou o título por pouco. Agora, com Locatelli, esperam que a inscrição com uma só moto para 2020 seja suficiente para manter o título em casa.

Falando no lançamento da equipa, Evangelista disse: “Estamos prontos para a nova temporada e ansiosos por começar. Durante o inverno, trabalhámos no nosso melhor e talvez tenha sido o nosso melhor inverno em termos de crescimento: temos um pacote sem dúvida válido. Tenho a certeza que o Andrea terá a sua palavra para os lugares cimeiros já em Phillip Island, e depois lutará pelo título até ao final da temporada.”

Locatelli também estava entusiasmado, dizendo: “Estou muito feliz por fazer parte desta equipa, todos os rapazes realmente colocam o coração em tudo o que fazem e isso só pode levar a algo positivo. Em breve começaremos a levar as coisas a sério, mas não tenho dúvidas de que vai correr bem, uma vez que estamos todos a trabalhar e a melhorar para um objetivo comum. Espero ser rápido desde a primeira corrida, estou pronto para dar tudo para fazer disto uma combinação vencedora.”