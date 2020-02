MotoGP, Teste Sepang: Miller de longe a melhor Ducati

“A minha primeira impressão da nova Ducati é boa, o motor tem muita potência”, disse o piloto da Pramac, Jack Miller, após o primeiro dia de testes de MotoGP em Sepang na Malásia. O Australiano ficou só a 0,3 segundos do melhor tempo do Fabio Quartararo, da Yamaha Petronas no primeiro dos três dias de testes no Circuito Internacional de Sepang.

O australiano da equipa Pramac não é apenas o piloto mais rápido da Ducati, mas também foi uns notáveis 0,43 de segundo mais rápido que o vice-campeão mundial Andrea Dovizioso na mesma moto.

“A chuva atrasou-nos um pouco, nos próximos dois dias teremos muito a ver com várias partes menores a testar”, disse Miller na sexta-feira. “A nova máquina funciona, a Ducati fez um bom trabalho durante o inverno. Como sempre com uma moto nova, há alguns problemas de juventude, por exemplo, com a eletrónica. A primeira impressão geral é boa. O novo motor também é bom, tem mais potência, mas mesmo assim oferece uma entrega suave de energia. O comportamento da direção melhorou.”

“Só temos que trabalhar no equilíbrio”, acrescentou o oitavo classificado no campeonato mundial. “Até à primeira corrida no Qatar, devo sentir-me em casa na moto. A nova moto é um pouco menos previsível, quando a roda traseira escorrega em inclinação máxima, acontece repentinamente. Tenho que me habituar a isso.”

Dovizioso, por seu lado, desvalorizou o resultado, por terem estado a “testar muitas pequenas coisas sem tempo para fazer tudo” e inferiu que a superioridade de potência da Ducati contiunua lá quando disse: “Não é como se pudessemos ter muito mais potência, no nosso caso, e de qualquer modo só se nota em quinta e sexta!”