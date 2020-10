Moto2, 2020, Teruel: Fernández acaba por liderar TL1 dominado por Lowes

Com a temperatura já nuns amenos 20 graus ambientes, nem por isso a primeira sessão livre de Moto2 produziu resultados muito diversos dos da fria semana passada em Aragón, deixando os 2 homens da Marc VDS à frente.

A sessão livre de Moto2 dois foi muito disputada desde os primeiros instantes, com os suspeitos habituais liderados por Sam Lowes sobre DiGiannantonio e Augusto Fernández, e a volta rápida do inglês de um 1:52.757 a mantê-lo no comando a esmagadora maioria da sessão.

A uns segundos do fim, porém, quando Dixon e Roberts já tinham saltado para quarto e quinto, Fernandez suplantou finalmente o tempo do inglês da Kalex Marc VDS e terminou à frente com 1:52.623 referencial na sessão.

Ao mesmo tempo Marini que tinha chegado andar em sexto no início acabou apenas 10º