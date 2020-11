Moto2, 2020, Portimão, TL3: Gardner Ok, Lowes out

No final da sessão dominada por Remy Gardner, Sam Lowes caia e queixava-se, que estava sem força no braço para segurar a moto. O título cada vez mais longe do britânico.

Luca Marini chegou aos cinco minutos finais no comando do terceiro Treino Livre com uma volta bastante rápida em 1’43,201, no entanto o tempo seu tempo seria batido por Remy Gardner, também ele muito rápido desde o início da sessão. O tempo baixava assim para 1’42,728, numa altura em que o rookie de Moto 2 Aron Canet subia ao quinto lugar.

e Sam Lowes caia mesmo no final da sessão. Perdia a frente da moto na Curva 13, e preocupado em não agravar ainda mais a sua lesão, olhava para o seu braço esquerdo, confessando ao chegar à box que estava sem força no braço para segurar a moto. Bastianini subia à segunda posição atrás de Remy Gardner. Marco Bezzecchi que é um dos candidatos ao título e estava fora do top ten, era obrigado a ir ao Q1.