SBK, Estoril: A primeira temporada da Honda promete!

Após 24 corridas, oito rondas e uma época louca, Álvaro Bautista e o colega de equipa Leon Haslam do Team HRC empataram em pontos

Com 113 pontos cada, Bautista está classificado à frente de Haslam em virtude de um único pódio no MotorLand Aragón em Agosto. Para um projeto completamente novo e para o retorno da Honda com uma equipa de fábrica da HRC pela primeira vez desde 2002, isso não é um mau começo.

Os pilotos HRC marcaram pontos em todas, menos duas corridas em 2020 e recolheram dados valiosos antes da campanha do próximo ano, em que ambos permanecerão com a equipa.

Com a consistência e o potencial de Bautista como vencedor de corridas demonstrado na Catalunha, a Honda pode muito bem ser uma força formidável a ter em consideração para passar a andar à frente de novo.