CNV 2020: Salão de Esponsende abre amanhã com Carlota Carochinho

Este ano que ainda agora começou, a pequena piloto algarvia Carlota CSC#28, natural de Faro e de apenas 9 anos, já está convidada para 2 importantíssimos eventos nacionais:

O primeiro é 3º Salão de Motos de Competição de Esposende, organizado pelo “nosso” Alex Laranjeira, que tem lugar já este fim-de-semana dias 25 e 26 de Janeiro.

A jovem piloto de velocidade tem estado em franco crescimento e com um elevado destaque na competição nacional, em vista da sua tenra idade e garra com que enfrenta as corridas na sua categoria da Oliveira Cup.

O segundo evento que contará com a presença da piloto-mirim, será muito mais tarde no ano, a já tradicional Bênção dos Capacetes em Fátima dia 20 de Setembro de 2020, de que Carlota a é Madrinha Oficial juntamente com a cantora Rita Guerra. De notar que é a primeira vez que este evento conta com a participação oficial de um piloto de motociclismo de velocidade.