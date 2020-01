SBK 2020: Yamaha apresenta as suas equipas antes de Jerez

As três equipas SBK da Yamaha já chegaram a Jerez para o primeiro teste da temporada 2020, que acontece hoje e amanhã. A equipa da Yamaha Pata liderará mais uma vez o esforço oficial da Yamaha em SBK, mas podem esperar alguma competição novamente nesta temporada, tanto das equipas Yamaha GRT Junior como da Yamaha Ten Kate apoiada oficialmente pela marca de Ywata.

O ano de 2020 marca o quinto ano da parceria entre a Yamaha e a Crescent Racing e ambas as partes se dedicam à nova temporada com intenções de aproveitar o sucesso de 2018 e 2019, durante o qual garantiram 31 pódios e quatro vitórias em corridas juntos.

Michael van der Mark retorna em 2020 para a sua quarta temporada com a Yamaha Pata, com os olhos postos no degrau mais alto do pódio.

O piloto holandês de 27 anos tem sido um corredor consistente nas SBK nos últimos anos, conquistando 20 pódios e três vitórias a bordo da Yamaha YZF-R1, mas prepara-se para a nova temporada determinado a desempenhar um papel maior na batalha pelo campeonato.

Juntando-se a van der Mark na Yamaha Pata para 2020, vai estar Toprak Razgatlioğlu, o jovem piloto mais emocionante da grelha das SBK. Combinando velocidade bruta e determinação feroz, o piloto turco de 23 anos foi um dos principais pilotos de 2019, garantindo a sua primeira vitória em SBK com uma performance brilhante na Corrida 1 em Magny-Cours.

Razgatlioğlu foi rápido a adaptar-se à Yamaha YZF-R1 durante os testes no final de 2019 e ele deseja estabelecer-se como um candidato ao campeonato logo desde o início da temporada.

A GRT Junior Team, por seu lado, alinha com o estreante Federico Caricasulo e com um vencedor nos EUA, Garrett Gerloff, enquanto a Ten Kate persiste no seu esforço solitário com Loris Baz, que como já vimos é muito capaz de andar à frente nas condições certas.