SBK 2020: Melandri continua… de bicicleta?

Parece que o veterano de Ravenna, vai agora competir nas BTT eléctricas, segundo o periódico italiano Gazettta Dello Sport.

Melandri, que se afastou da competição despedindo-se do Mundial de Superbike o ano passado, após estar perto de levar o título com a BMW um par de épocas antes, não disse na altura se tinha planos para ficar ligado a quaisquer equipas no Mundial.

De facto, o Italiano Campeão Mundial das 250 em 2002 nunca escondeu a sua paixão pelas BTT que têm pequenos motores eléctricos assistidos a pedal (ou vice versa?) e já confirmou que alinhará no começo do Campeonato eléctrico World Ebike Series em Março, coisa que aos 37 anos pressupõe uma forma física invejável.