SBK, 2020: Go Eleven Ducati separa-se da Bitubo

Depois de anos trabalhando com suspensões Bitubo, o Team Go Eleven vai mudar para Öhlins para o Campeonato Mundial de Superbike 2020. A razão é simples: Isso integra as equipas Ducati e permitirá que Michael Ruben Rinaldi use os dados do vice-campeão mundial Álvaro Bautista.

No Campeonato Mundial de Superbike de 2019, vimos três equipas da Ducati que não podiam compartilhar os seus dados entre si. A equipa de fábrica da Aruba.it contava com elementos da Öhlins, a equipa da Barni confiava na Showa e na GoEleven usavam Bitubo. Isso foi um obstáculo ao desenvolvimento da nova Panigale V4R e para o corrigir, há mudanças para 2020.

Embora a GoEleven e Eugene Laverty tenham elogiado expressamente o material de Bitubo, a equipa de Gianni Ramello fará a mudança para a próxima temporada.

Por um lado, o jovem Michael Rinaldi assinou de novo pela equipa italiana e a mudança para Öhlins também o ajudará. Rinaldi terá agora os mesmos elementos de suspensão dos pilotos Chaz Davies e Scott Redding na formação oficial.

“Não trocamos por motivos de desempenho. Na minha opinião, a Bitubo é atualmente o líder no Campeonato Mundial de Superbike”, disse o gestor da equipa, Dennis Sacchetti. “Só que em 2020, vamos trabalhar mais de perto com a Ducati. É essencial que usemos o mesmo material para comparar dados. Também podemos mudar para Brembo para os travões, embora nunca tenha havido nenhum problema com a Galfer.”

Depois de um ano na Barni como batalhador solitário com Showa, a mudança para a Öhlins é uma grande vantagem para Rinaldi.

“Estou convencido de que o nosso material para 2020 será melhor do que eu tinha em 2019”, disse o piloto da Ducati há dias. “Chaz e Scott têm uma estatura muito diferente de mim, mas serão um ponto de partida na direção do desenvolvimento. Tenho sorte de poder trabalhar com os dados de Álvaro da última temporada. Até serei inspirado por isso…”