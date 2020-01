SBK 2020: Apresentações também já marcadas

Em pouco mais de uma semana, as equipas retomarão o seu programa de testes para o Campeonato Mundial de Superbike 2020. As primeiras apresentações ocorrem já em alguns dias.

Em pouco mais de uma semana, as equipas retomarão o seu programa de testes para o Campeonato Mundial de Superbike 2020. As primeiras apresentações ocorrem já em alguns dias.

A composição das equipas para o Mundial de Superbike 2020 está fixa há muito tempo. Após os anúncios das mudanças de pilotos, uma apresentação da equipa mais ou menos elaborada, conforme o tempo e os orçamentos, ocorre tradicionalmente antes do início da temporada.

A equipa da fábrica da Yamaha Pata será a primeira a apresentar a sua dupla de pilotos, composta por Michael van der Mark e Toprak Razgatlioglu, no dia 18 de Janeiro, na Motorbike Expo, em Verona. A equipa GRT Yamaha SBK Junior lança o seu esquema de cores no dia 21 de Janeiro ao mesmo tempo que a Pata.

O jovem turco mudou após dois anos na equipa Puccetti, após uma disputa com a Kawasaki quego algo abafada, para o fabricante dos três diapasões. Curiosamente, a equipa de Manuel Puccetti apresentou Xavi Forés como o seu novo piloto apenas um dia depois.

A equipa da fábrica Ducati Aruba aguarda os testes de Janeiro antes de apresentar oficialmente Scott Redding em 12 de Fevereiro como o novo companheiro de equipa de Chaz Davies. A cena terá lugar em Imola.

No dia 19 de Janeiro, será a vez da Kawasaki Puccetti Racing mostrar Xavi Forés. No dia 29 de Janeiro, a Kawasaki ParkinGO também apresentará o seu equipamento de SSP 2020, na sede da ParkinGO em Madrid.

Após os anúncios do fim-de-semana, três outros muito aguardados se seguirão. A Kawasaki Racing Team desencadeará o seu ataque duplo de Jonathan Rea e Alex Lowes no Provec Racing HQ no dia 6 de Fevereiro.

No dia 12 de Fevereiro, será a equipa Ducati Aruba que revelará as suas cores na Ducati Panigale V4 R. A sua apresentação será realizada no circuito de Imola, em Itália, com a formação totalmente britânica em exibição. A equipa HRC apresentará a novíssima Honda CBR1000RR R em Tóquio no dia 21 de Fevereiro, uma semana antes do início das corridas.

A BMW Motorrad não tem pressa: será apenas a 27 de Fevereiro, após o último teste de inverno em Phillip Island e apenas um dia antes do primeiro treino oficial da nova temporada, que a equipa liderada por Tom Sykes e Eugene Laverty irá ser apresentada na distante Austrália.

Veja abaixo uma lista de datas e equipas, relacionadas aos lançamentos e apresentações de 2020.

19 de Janeiro – Kawasaki Puccetti Racing

21 de Janeiro – Yamaha Pata SBK e Yamaha GRT SBK Junior Team

29 de Janeiro – Kawasaki ParkinGO

6 de Fevereiro – Kawasaki Racing Team SBK

12 de Fevereiro – Ducati Aruba.It Racing

21 de Fevereiro – Honda HRC

27 de Fevereiro – BMW Motorrad