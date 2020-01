MotoGP 2020: Recuperação de Márquez complicada

Marc Marquez enfrenta uma corrida contra o tempo para estar em forma para o teste de MotoGP de pré-temporada em Sepang, já que a sua recuperação de uma cirurgia ao ombro está mais demorada que o previsto.

O atual campeão mundial de MotoGP passou por uma operação no ombro pelo segundo inverno consecutivo, desta vez no ombro direito, depois de lutar contra a lesão no final da temporada de 2019.

Depois de sofrer uma luxação parcial do ombro direito no teste de Jerez, a Honda Repsol confirmou que o piloto de 26 anos precisou de uma cirurgia semelhante à feita 12 meses antes, mas era esperado que fosse menos invasiva e, portanto, requeresse um período de recuperação mais curto . Márquez foi submetido a uma cirurgia bem-sucedida em 27 de Novembro no Hospital Universitari Dexeus-Quiron em Barcelona.

Mas falando aos media numa gala recente, Márquez confirmou que a sua recuperação não está a ser mais fácil em comparação com a cirurgia anterior.

“Eu gostaria que a reabilitação fosse melhor porque está mais complicada do que o esperado”, disse Márquez. “No ano passado, fui submetido a uma cirurgia no ombro esquerdo e a reabilitação foi diferente: desta vez parecia mais fácil e rápido, mas não é.”

“Espero conseguir voltar à forma e poder participar do primeiro teste da temporada na Malásia. ”

A próxima aparição oficial de Marquez será no lançamento da equipa Honda Repsol em Jacarta, a 4 de Fevereiro, ao lado do seu irmão e novo companheiro de equipa, Alex Márquez, antes de a equipa seguir para Sepang para o teste oficial nos dias 7 e 9 de Fevereiro.

No teste de Sepang do ano passado, Márquez precisou de restringir a sua ação em pista para evitar agravar o ombro operado recentemente e espera-se um plano semelhante se ele não estiver totalmente apto para o teste.

Mas a lesão não impedirá Márquez de ajudar o seu irmão mais novo a adaptar-se ao MotoGP após se formar como campeão mundial de Moto2.

“Posso dar-lhe os conselhos certos, mas sabemos distinguir bem o aspecto da família e o lado profissional”, disse ele.

“Teremos que separar as duas coisas, todos trabalharão sozinhos e pensarão nos seus interesses, mesmo que em casa tentemos nos ajudar a alcançar nossos objetivos”.

Após o teste de Sepang, Márquez terá mais duas semanas para se recuperar antes do teste final de pré-temporada no Circuito Internacional de Losail, no Qatar, de 22 a 24 de Fevereiro. O Qatar recebe a corrida de abertura da MotoGP de 2020 a 8 de Março.

Márquez é um dos três pilotos de MotoGP que recuperam de lesões no ombro este inverno, juntamente com Takaaki Nakagami da LCR Honda e Miguel Oliveira da Tech3 KTM.