MotoGP 2020: Miguel Oliveira pronto a regressar

Quando no próximo dia 2, Domingo, assumir os comandos da evolução de 2020 da KTM RC16, Miguel Oliveira colocará um ponto final em precisamente 93 dias sem pilotar a sua moto de competição.

No arranque do ‘shakedown’ a realizar nos 5,543 metros de perímetro da pista malaia de Sepang, onde entre os dias 7 e 9 de Fevereiro se realizarão os primeiros testes da temporada 2020 do campeonato do mundo MotoGP, o piloto da KTM dará início ao seu 10º ano nas pistas do campeonato do mundo, e ao segundo integrado na categoria maior do mundial de velocidade que se iniciará no dia 6 de Março no circuito de Losail no Qatar.

“Os testes são o primeiro momento onde vou poder experimentar as minhas condições físicas e obviamente estou muito contente e ansioso por arrancar esta pré-temporada de 2020. Logicamente que depois de tanto tempo sem andar de moto estou ansioso por voltar a ver toda a equipa e voltar ao trabalho.”

Em Sepang, circuito que recebe o MotoGP desde 1999, Miguel Oliveira estará de novo junto com a sua equipa, a francesa Tech3, encabeçada por Guy Coulon do seu lado da garagem, e enfrentarão um total de seis dias de pista divididos entre os três reservados ao ‘shakedown’ – entre os dias 2 e 4 de Fevereiro – e os primeiros três dias de testes do ano que se realizarão entre os dias 7 e 9 de Fevereiro.

Miguel Oliveira irá pilotar pela primeira vez a evolução 2020 da KTM RC16, moto que iniciou o seu desenvolvimento na segunda metade do ano 2019 pelas mãos de Dani Pedrosa e que foi revelada pela primeira vez nos testes de Valencia logo após o derradeiro GP de 2019, em que Oliveira não pode participar por estar em convalescença.