MotoGP 2020: Alocação de Pneus por piloto

Um dos parâmetros que controla a classe de MotoGP é a distribuição de pneus por piloto, que é limitada e se distribui como segue:

Para cada Grande Prémio, por piloto, a Michelin tem à disposição para a dianteira 15 slicks, 5 duros, 5 médios e 5 macios, sendo que cada piloto pode utilizar apenas 10 em qualquer combinação.

O composto dos pneus determina a sua aderência e duração, a construção da carcaça a sua rigidez, flexibilidade ou aquecimento.

Para a traseira, a alocação é maior, 12 pneus, de uma escolha de 6 macios, 5 médios e 4 duros. Obviamente, as exigências do circuito, temperatura ambiente e do asfalto, estilo de condução do piloto e características e afinação da moto influenciam a escolha de cada equipa.

Notar que os 2 pilotos que passam da Q1 para a Q2 tem uma alocação de mais 2 pneus adicionais, já que, para todos os efeitos, realizam mais uma sessão de treinos. O dianteiro é livre, mas o traseiro tem de ser obrigatoriamente um macio.

Para mais, em caso de chuva, cada piloto tem ainda 13 pneus, 6 frente e 7 traseiros, com 2 de 3 misturas em oferta ao critério da Michelin dependendo das características da pista: Extra macio, macio ou médio.