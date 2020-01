MotoGP, 2020: Alex Márquez nas cores da Honda Repsol

Com o Campeonato do Mundo de Moto2 garantido, em adição ao seu título no Campeonato do Mundo de Moto3 de 2014, Alex Márquez passa para a Honda Repsol no MotoGP para a temporada 2020.

Vestindo o laranja, azul e branco da Honda Repsol pela primeira vez, Alex Márquez fala das suas ambições para o ano e como é entrar na garagem da equipa mais icónica do MotoGP.

“Vestir as cores Honda Repsol pela primeira vez é um sonho tornado realidade, é uma honra incrível ter estas cores e ter esta camisa. Estou muito feliz com esta oportunidade de ir para a MotoGP com a Honda Repsol. Estou muito orgulhoso. É uma situação nova para mim, estou habituado a ver o Marc nestas cores, mas não eu! É especial.”

“Acho que para todos os Rookies é um sonho, ou um objetivo, estar numa equipa de fábrica. Depois de vencer o campeonato de Moto2, o meu objetivo ou desejo era ser um piloto de fábrica, e isso tornou-se realidade para mim. Estar na Honda Repsol, uma das equipas com mais história no paddock de MotoGP é uma honra. Eu sei que é um desafio, mas é um bom desafio. Desde o primeiro momento, disse que queria essa oportunidade, 100% e agora vou tentar aproveitá-la. ”

“O meu objetivo para a temporada é ser o Rookie do Ano – esse é o primeiro objetivo. Mas, para um objetivo sobre posições ou assim, agora estou apenas focado em entender a moto e com o objetivo de ter mais sensação para construir a minha confiança. Antes da corrida no Qatar, poderei ver um pouco melhor qual é a nossa posição real e o que poderemos fazer desde a primeira corrida. ”

“Estar na garagem da Honda Repsol pela primeira vez, sabendo que era piloto de fábrica, foi realmente especial. Dá borboletas no estômago vestir o fato, entrar na boxe e ver a equipa e saber que é nssa. Foi um choque de sentimentos especiais contínuos durante o primeiro teste. Agora, na Malásia, acho que tudo estará mais sob controlo, com menos nervosismo e mais relaxado, mas a equipa já me ajudou a relaxar muito em Jerez. ”

“Ser um dos pilotos mais altos do MotoGP pode ter algumas vantagens, como talvez mover o corpo e poder usar o meu peso. Talvez no molhado seja um pouco mais fácil, mas talvez haja desvantagens e algumas coisas possam ser um pouco piores. Mas sei que preciso de viver com isso e ser forte onde puder e perder o menor tempo possível onde estiver mais fraco.”

Apsear de ser um Rookie, já tinha estado com a Repsol como piloto da HRC no passado no Campeonato Espanhol e na Moto3, isso não é novidade, agora regressar… imaginamos que coisas assim podem acontecer nos melhores sonhos, mas é difícil.

Há muitas horas de treino, muitas corridas, muitas coisas que podem acontecer na carreira de um piloto. Comecei já no Campeonato Espanhol com a Repsol, onde vencemos em 2012 e foi realmente especial. Em 2014, iniciamos um novo projeto com a Honda Moto3 e HRC, com o apoio da fábrica e foi incrível vencer no primeiro ano do projeto. Depois de todos esses anos, voltar à Honda é um sonho, estou ansioso para trabalhar com essas pessoas incríveis, nesta fábrica e, claro, na Repsol. ”

“É a primeira vez na história que dois irmãos dividem uma garagem no MotoGP, é um momento especial, um ano especial, mas precisamos de ser naturais e abordá-lo como uma situação normal. Sabemos que somos irmãos, mas dentro da equipa precisamos de ser profissionais, somos pilotos diferentes. Cada um de nós tem a sua própria equipa, por isso precisamos de trabalhar à nossa maneira. Com certeza, para mim, é uma vantagem ter um seis vezes Campeão do Mundo de MotoGP em minha garagem, porque consigo ver muitos dados dele e como preciso de pilotar esta máquina Honda, para me ajudar a encontrar os segredos. Tentarei tirar todas as informações dele e de todos os pilotos da Honda para aprender o máximo possível. ”