MotoGP, 2019: A época perfeita de Marc Márquez

Em Assen, no final de Junho, alguém perguntou a Marc Márquez se ele acreditava que era possível ter uma temporada perfeita, e vencer todas as corridas de MotoGP. Na época, antes do TT holandês, ele tinha vencido quatro das sete corridas anteriores e terminado em segundo lugar duas vezes. “Para mim, no campeonato que temos agora, é impossível”, disse ele. “Nada é impossível, mas é muito, muito difícil”.

E tornou-se mais difícil ao longo do tempo. Em 2014, Márquez venceu consecutivamente as 10 primeiras corridas, mas foi mais fácil, acredita ele. “Em 2014, eu diria que foi difícil. Mas hoje, vou dizer que é quase impossível. Porque da forma que o campeonato está, tudo é muito igual, e ser muito forte em todas as corridas e ter a moto perfeita é impossível.”

E agora que tudo é muito igual, um fabricante será mais rápido numa pista, outro fabricante noutra. O mais importante é encontrar o compromisso para todas as pistas e tentar subir ao pódio em todas as corridas possíveis. Mas vencer todas as corridas?. No Domingo, depois de dizer isso, a corrida de MotoGP confirmou o ponto de Márquez. O piloto da Honda Repsol envolveu-se numa batalha entre duas Yamaha, a Monster Energy de Maverick Viñales e a Petronas SRT M1 de Fabio Quartararo. Márquez lutou muito, mas, por fim, não conseguiu seguir a liderança de Viñales.

O piloto da Yamaha Monster Energy escapou dele e deul-lhe o maior défice da temporada, cruzando a linha 4,854 segundos à frente de Márquez.

Mas Márquez não seria batido com muita frequência novamente, pois venceu oito das onze corridas restantes, terminando em segundo atrás de Andrea Dovizioso no Red Bull Ring na Áustria, depois de Alex Rins em Silverstone e de Viñales novamente em Sepang.

Vale a pena notar aqui que Viñales venceu a corrida na Malásia por mais de três segundos e permaneceu o único piloto a bater Márquez por mais de um quarto de segundo. As outras derrotas do piloto da Honda Repsol foram de 0,023 no Qatar, de 0,043 em Mugello, de 0,213 na Áustria e de 0,013 em Silverstone.

Márquez só errou uma vez durante o ano todo. No Circuito das Américas, em Austin, Texas, o piloto da Honda Repsol liderava por quase quatro segundos quando perdeu a frente na curva 12, a esquerda no final da reta das traseiras. Na época, ele próprio assumiu a culpa pelo acidente. “Claro que foi um erro, porque não se pode cair quando temos uma liderança de 3,5 segundos”, disse ele.

Mas ele deixou espaço para dúvidas. “Comparámos os dados, e foi muito parecido com a minha volta mais rápida e com as outras voltas. Mas é claro que é um ponto de travagem muito longo, e às vezes é difícil de entender. O erro é basicamente que eu cai, mas não fiz nada estúpido, pode acontecer. Mas é um erro, porque eu já estava liderando por 3,5 segundos. Às vezes digo que estava ultrapassando o meu limite, mas estava dentro do meu limite. Estava num ritmo muito bom, a andar muito bem, tentando economizar o pneu dianteiro “.

O problema, mais tarde identificado, foi um problema com a travagem motor. Márquez pediu uma coisa à Honda no final de 2018: mais potência para pelo menos ficar com os Ducati nas retas. Se ele tivesse isso, poderia lidar com o resto. “Sabíamos que tínhamos o melhor piloto do mundo e, por isso, demos-lhe a potência“, disse o diretor técnico da HRC, Takeo Yokoyama, depois de Márquez conquistar o seu sexto título de MotoGP em Buriram. “Porque sem a potência, no meio da reta, não se pode fazer nada. Ele disse muitas vezes, que se tivesse um bom motor, não precisava entrar na travagem. Derrapar nas curvas e poderia economizar o pneu para quando precisasse, e coisas assim. “

Na busca por cavalos de potência, a Honda enfrentou um problema difícil. Mais potência do motor fez com que a travagem motor fosse um equilíbrio complicado, o motor não quer desacelerar sem problemas. Isso significava que, às vezes, o motor ainda empurrava a moto para a frente quando o piloto travava e entrava na curva. E isso acrescentou um pouco mais de velocidade de entrada do que o ângulo de inclinação permitia, e ocasiona uma queda.

Foi o que aconteceu com Marc Márquez em Austin. Não estava numa volta particularmente rápida, tinha uma vantagem confortável e estava mais ou menos na mesma trajetória das voltas anteriores. Mas o travão motor reagiu um pouco imprevisivelmente, faz derrapar a frente um pouco mais do que Márquez esperava e, antes que ele percebesse, estava no chão.

Portanto, mesmo o seu único erro grave numa corrida de 2019 não foi inteiramente dele. E no teste em Jerez, a equipa encontrou uma solução parcial que lhe permitiu solucionar o problema pelo resto da temporada.

Um erro durante todo o ano, mais o resultado de escolhas feitas durante os testes de pré-temporada, faz com que a temporada de Marc Márquez 2019 seja a mais perfeita possível.

A maneira como Márquez venceu foi impressionante, mas, sem dúvida, os seuss segundos lugares foram ainda mais impressionantes, e mais importantes que as vitórias. Os campeonatos são conquistados nos dias maus e nos dias maus de Márquez ele terminou alguns centésimos atrás da oposição. Veja-se Silverstone, por exemplo. Era uma pista em que o piloto da Honda Repsol estava preocupado em entrar no último final de semana de Agosto.

“Sinceramente, na quinta-feira tive algumas dúvidas sobre essa pista, porque no ano passado lutamos com muitas dificuldades”, disse Márquez após se classificar na pole. “Mas desde que saí na primeira volta no FP1, eu disse, ok, este ano estamos lá, com a nova superfície estamos muito melhor com a nossa moto“.

Não foi fácil, no entanto. Durante a maior parte do final de semana, foram as Yamaha que dominaram, Fabio Quartararo liderando o caminho, enquanto Maverick Viñales e Valentino Rossi nunca ficaram muito trás.

A Suzuki de Alex Rins também estava perto, e Andrea Dovizioso parecia ficar mais forte ao longo do fim-de-semana. O foco de Márquez estava no título, em ampliar a sua liderança sobre Dovizioso, o piloto de fábrica da Ducati, seu único rival ao campeonato naquele momento. “O nosso objetivo é tentar lutar pela vitória, mas sem loucuras”, disse Márquez. “Vamos tentar administrar da melhor maneira possível, mas dentro dos limites, tentar terminar a corrida. O primeiro objetivo é terminar na frente de Dovi.”

Isso acabou por ser mais fácil do que Márquez receava, o piloto da Ducati incapaz de evitar a queda de Fabio Quartararo, que havia cometido um erro na primeira curva, ambos os pilotos acabando no chão. A partir daí, Márquez esforçou-se bastante por diminiur a oposição. Liderou desde a primeira volta, com apenas Alex Rins capaz de segui-lo. A dupla líder largou Valentino Rossi rapidamente, deixando uma simples batalha entre a Honda e a Suzuki.

A determinação de Márquez de deixar a oposição custou-lhe no final. Liderar a corrida tinha sido duro para os pneus, e ele não tinha mais nada no final para impedir o ataque tardio de Alex Rins, mas alcançou o seu objetivo.

“O meu objetivo não era fazer a melhor estratégia para vencer a corrida, apenas fazer a melhor estratégia para diminuir o grupo da frente, porque assim perde-se menos pontos”, disse o piloto da Honda Repsol. “Sei que, liderando a corrida, se gasta mais os pneus, exige mais condição física, e se usa mais combustível, mas o objetivo é conquistar muitos pontos no campeonato”.

Márquez poderia ter vencido a corrida? Possivelmente. Se não tivesse pressionado tanto no início da corrida, e se sentasse atrás de Rins e Rossi nas primeiras voltas. Mas isso poderia ter permitido a Viñales alcançá-los muito mais cedo, e se o piloto da Yamaha Monster Energy tivesse conseguido assumir a liderança, o seu ritmo teria tornado a vida de Márquez muito mais difícil, pois teria que se defender dos ataques do astuto veterano Rossi ou de Rins. Um segundo certo foi uma aposta melhor do que jogar para ganhar, com o risco de terminar em quarto.

Isso é o que torna a temporada de Márquez 2019 tão próxima da perfeição como é provável vermos na atual era hiper-competitiva do MotoGP. Márquez jogou os números o ano todo e fez sempre a aposta certa. Ele tentou escapar e vencer quando podia, e reduziu a oposição quando não podia, dando a si mesmo menos pilotos para vencer no final da corrida, e uma melhor chance de acumular pontos quando não podia.

Ele usou a sua experiência e truques para superar Fabio Quartararo em Misano e Buriram, levou Maverick Viñales ao limite em Phillip Island, misturou-se com Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci em Mugello para maximizar seus pontos.

Quando Viñales se mostrou forte demais para ele, em Assen e Sepang, ele concentrou-se em garantir o segundo lugar, em vez de arriscar tudo por uma chance de uma vitória que provavelmente nunca estava lá para ele.

E fez tudo isso, apesar de não estar apto uma parte significativa da temporada. Márquez passou por uma grande cirurgia no ombro em Dezembro do ano passado e passou toda a pré-epoca em reabilitação, tendo quatro horas por dia de fisioterapia, com apenas quatro dias no Natal e no Ano Novo de descanso. Entre o teste de Jerez em Novembro e o teste de Sepang em Fevereiro , ele passou um dia numa minimoto, apenas para verificar se o ombro funcionava. “Esperávamos que ele já estivesse talvez a 80% no teste de Sepang, mas não, ele estava com menos de 50%, honestamente”, disse Takeo Yokoyama depois de Márquez conquistar o título na Tailândia. Na verdade, Márquez não estaria em boa forma até Jerez.

Em Buriram, o piloto da Honda Repsol conseguiu danificar um ombro novamente, desta vez o direito, e não o esquerdo, que ele tinha operado no inverno anterior. Uma grande derrapagem durante os treinos livres viu-o deslocar parcialmente o ombro, embora ele tenha mantido isso para si mesmo. Ele fez o mesmo novamente em Sepang, tentando seguir Fabio Quartararo durante a classificação com pneus frios. Se há algo que pode ser visto como um erro, é certamente o acidente na Malásia, um erro não forçado cometido porque Márquez estava tentando intimidar um piloto que ele via como rival e perdeu o foco.

Portanto, apesar de não estar totalmente apto em sete das dezenove corridas em 2019, Márquez ainda conseguiu vencer doze corridas e terminar em segundo em seis. E ele fez isso numa moto que ninguém mais conseguia entender. O companheiro de equipa da Honda Repsol, Jorge Lorenzo, começou a temporada com um pulso magoado e depois uma vértebra fraturada em acidentes em Barcelona e Assen. Cal Crutchlow conseguiu três pódios, comparado com os dezoito de Márquez.

Para comparação, Andrea Dovizioso conquistou nove pódios na Ducati GP19, enquanto Jack Miller conquistou cinco na mesma moto.

Maverick Viñales tinha sete pódios na Yamaha M1, o mesmo número que Fabio Quartararo. Tão bom foi Marc Márquez que quase venceu sozinho o campeonato de equipas, somando 420 dos 458 pontos marcados pela Honda Repsol. Em segundo lugar, a equipa da Ducati viu Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci contribuindo com 269 e 176 pontos, respectivamente.

Esta é a melhor temporada da carreira de Marc Márquez? O próprio homem certamente pensa assim. “Foi uma temporada incrível, a melhor da minha carreira”, disse ele após vencer a corrida número 12 de 2019 em Valencia. “Não sei se será a melhor temporada de toda a minha carreira, mas obviamente os números e as estatísticas falam por si. Mostrámos nosso potencial este ano. Foi uma temporada perfeita, difícil de melhorar”.

É a melhor época para qualquer piloto de MotoGP? Compara-se com a temporada de Valentino Rossi em 2002 a bordo da Honda Repsol, ano em que o italiano venceu onze corridas, terminou em segundo em quatro mais e foi forçado a abandonar com problemas de pneus em Brno.

As comparações entre Rossi em 2002 e Márquez em 2019 dependem da avaliação da competição. A Honda RC211V de 2002 foi a melhor moto na grelha, mas havia umas poucas a andar, especialmente no final da temporada. Embora a Honda RC213V de 2019 tivesse muita potência, apenas Márquez conseguiu fazê-la funcionar, a Yamaha e a Ducati sem dúvida melhores e mais versáteis.

Poderá Márquez repetir este feito em 2020? A competição será mais dura no próximo ano, com uma Yamaha mais rápida e uma Ducati que vira melhor, e com Fabio Quartararo numa M1 de fábrica desde o início da temporada, Maverick Viñales aguentando o ritmo de 2019 e Joan Mir a pressionar o seu companheiro de equipa da Suzuki, Alex Rins, para feitos ainda maiores. Mas suspeito que, se alguém perguntar a Márquez, ele dará a mesma resposta que deu em Junho em Assen. “Nada é impossível, mas é muito, muito difícil”. Mas isso não o impedirá de tentar. Se existe uma coisa que faz Marc Márquez viver, é um desafio.