Yamaha vai homenagear Fabrizio Pirovano com Volta de Honra

Este fim de semana, o Mundial de Superbike no Estoril homenageia o vencedor há 27 anos, quando o circuito foi palco da final da temporada de SBK e Fabrizio Pirovano, da Yamaha, conseguiu a sua 10ª e última vitória em SBK.

Pirovano venceu a primeira manga numa corrida interrompida e muito disputada e para assinalar a ocasião, uma R1 especial ‘Piro’ Replica vai percorre a pista no domingo para uma volta de tributo.

A réplica Piro, que se baseia numa Yamaha R1 de 2020, foi criada pela Yamaha Motor Europe e é adornada com as famosas cores brancas e cor-de-rosa do #5 da Yamaha YZF 750 SP em que Pirovano pilotou para a vitória no Circuito do Estoril em 1993.

O antigo campeão do mundo de Grandes Prémios e piloto de SBK, Alessandro Gramigni, um amigo pessoal de Fabrizio, vai pilotar a R1 #5 numa volta de desfile antes da corrida 2 das SBK.

A família de Fabrizio também será convidada da Yamaha para o fim de semana e juntar-se-á a Gramigni na grelha antes da corrida de tributo.

Após a corrida, a réplica Piro R1 será leiloada online com todos os lucros para a instituição de investigação do cancro, Fondazione Oncologia Niguarda Onlus, que a família Pirovano tem apoiado desde a morte de Fabrizio.

Oriundo de Biassono, na região da Lombardia, perto de Monza, Fabrizio foi um prolífico visitante ao pódio nos primeiros anos das SBK e terminou em segundo lugar no primeiro campeonato de 1988 com a Yamaha.

Em 1990, o italiano voltou a ser vice-campeão com cinco vitórias em seu nome, incluindo duas vitórias na sua corrida em casa em Monza. Voltou a fazer a dobradinha no mesmo circuito dois anos depois, ganhando-lhe o título de ‘Rei de Monza’.

Com nove vitórias em Mundiais, a 10ª e última vitória de Pirovano aconteceu na última ronda da temporada de 1993, no Estoril. Com a pista ainda húmida de um duche anterior, e então com 33 anos, o piloto que tinha sido terceiro saiu no meio da primeira fila, recuou nos primeiros estágios, mas lutou até à liderança nas voltas seguintes.

Passou Giancarlo Falappa para o segundo lugar com uma brilhante manobra de travagem tardia na Curva 7 e depois chegou à frente depois de fazer a interior a Piergiorgio Bontempi na reta principal no final da corrida.

Foi despromovido ao segundo lugar, depois de um erro na chicane, mas retomou a liderança e reivindicou uma vitória dramática no seu último fim de semana com a Yamaha.

Pirovano terminou no pódio novamente mais tarde no mesmo dia, com o terceiro lugar na Corrida 2, e passou a desfrutar de mais duas temporadas no campeonato.

Em 1997 mudou-se para a categoria Supersport e sagrou-se campeão mundial no ano seguinte.

O rei de Monza retirou-se da modalidade em 2006, mas infelizmente faleceu em 2016 depois de uma longa batalha contra o cancro.

Muitos membros da atual família de corridas têm laços estreitos com Fabrizio Pirovano e lembram-se do piloto italiano com carinho, a começar pelo atual manager da Suzuki Davide Brivio, que era seu manager em SBK, e do lado da Yamaha, o Coordenador Técnico, Alberto “Moro” Colombo, que foi seu mecânico durante os seus primeiros anos em motocross e SBK, juntamente com Mauro Saleppico, que é agora responsável pela montagem do motor de MotoGP na Yamaha Motor Racing. O diretor-geral da Yamaha Motor Racing, Marco Riva, e o Diretor de Equipa de MotoGP da Yamaha Monster Energy, Massimo Meregalli, eram amigos íntimos de Fabrizio, enquanto o manager da competição da Yamaha Motor Europe Andrea Dosoli, cresceu perto da casa de Pirovano e a sua paixão pelo automobilismo foi inflamada pela estrela das SBK.

Também recordamos o pequeno piloto como feroz em pista e divertido fora dela, bem como a irmã Cinzia, que geria a logística da equipa e deverá estar presente no Estoril…