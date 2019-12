Ilha de Man, 2020: OMG Racing estreia-se no TT com James Hillier e David Johnson

A OMG Racing anunciou esta semana que fará a sua estreia nas corridas de estrada no próximo ano, marcando presença das corridas do Tourist Trophy da Ilha de Man pela primeira vez em 2020.

Embora a equipa de Staffordshire não tenha experiência na Ilha, tem um alinhamento de pilotos experientes, prontos para enfrentar o circuito da montanha, com James Hillier e David Johnson a disputanr a RST Superbike em BMW S1000RR, enquanto na Supersport competem em Yamaha R6.

Desde a sua estreia no TT em 2008, Hillier acumulou 14 pódios e uma vitória em 2013 na corrida Lightweight. Ele junta-se à OMG Racing após uma bem-sucedida temporada de 10 anos com a Kawasaki Bournemouth, que o levou a conquistar 44 lugares no Top 10 de 49 partidas, 28 deles entre os cinco primeiros.

A juntar-se a Hillier na OMG temos o popular Australiano Johnson, que foi considerado o melhor estreante em 2010 e em 2019, quando pilotou para a Honda Racing, conquistou o seu primeiro pódio no TT, terminando em terceiro na corrida Superstock.

James Hillier disse:

“Estou ansioso por este novo capítulo na minha carreira, pilotando a BMW S1000RR e uma Yamaha R6. A decisão de deixar a Kawasaki Bournemouth, depois de um ótimo relacionamento de 10 anos, não foi tomada de ânimo leve, (mas…) em qualquer tipo de desporto motorizado, saber quando fazer alterações é essencial para o sucesso. “

David Johnson:

“Estou muito feliz por assinar pela OMG Racing para a temporada de 2020. Eles são um grupo incrível de pessoas que se dedicam às corridas e colocam os seus pilotos na frente. As motos serão de primeira qualidade e tenho certeza de que serão capazes de vencer. Atualmente, ainda estou na Austrália, mas as estrelas parecem estar a alinhar-se. 2019 foi um ótimo ano para mim, com o primeiro pódio no TT, e tenho certeza de que posso fazer mais em 2020. Mal posso esperar para voltar! “

Paul Curran, diretor da OMG Racing:

“Este é uma grande novidade para a nossa primeira temporada como equipa”. As corridas de estrada tem estado nos nossos planos mas exigem muito tempo e recursos para ter uma equipa capaz de vencer. O nosso foco é na BSB e isso não vai mudar, logo os fans podem esperar 100% de dedicação a ambos ao longo da temporada.”