Ilha de Man, 2020: Não há corridas, mas há capacete

Embora a Ilha de Man TT de 2020 tenha sido cancelada devido à pandemia coronavírus em curso e o som das motos de corrida não ecoará por Bray Hill este verão, uma parte do festival anual continua: O Arai Limited Edition RX-7V da Ilha de Man vai ser lançado como planeado. A mais recente adição a uma coleção de capacetes únicos homenageia o espírito do Tourist Trophy.

A decisão foi tomada pela Arai Helmet Europa com o intuito de honrar o espírito do TT mesmo na ausência de corridas e satisfazer as legiões de aficionados que anseiam pelo novo design todos os anos.

Ingmar Stroeven, Diretor-geral da Arai na Europa, disse:

“São tempos difíceis e por vezes, o desporto tem de ficar de parte. Estávamos ansiosos por revelar a nossa edição limitada Ilha de Man TT 2020 do RX-7V na sexta-feira, 27 de Março, na Ilha de Man, ao lado de Michael Dunlop e Steve Plater. Não vai poder ser, mas para todos nós na Arai o TT é um evento especial e com que nos envolvemos completamente, tanto em termos de pilotos como de fãs. E é por isso que decidimos avançar com a edição limitada Ilha de Man TT RX-7V deste ano, que achamos absolutamente espetacular e fazer a nossa parte para manter vivo o sentimento do TT.”

A edição limitada Ilha de Man TT da Arai tem-se revelado um colecionável desde a primeira edição em 2007. Todos os anos o desafio é desenhar algo novo usando os mesmos elementos-chave, e o design de 2020 (com a entrada do lendário Drudi Performance) é simplesmente de tirar o fôlego.

Usando linhas clássicas e uma combinação de cores preto/vermelho/dourado para grande efeito, também contém subtilmente os detalhes específicos do TT, como Ellan Vannin (o nome para a Ilha de Man do dialeto local) em tipo minúsculo em estilo celta, com ISLE OF MAN espelhado de ambos os lados do logótipo central da Arai, bem como o símbolo das três pernas – o famoso triskelion – destacados em Ouro (contra um esboço do percurso de 60.7 km) nas laterais e na queixeira. Um esboço estilizado do Troféu Sénior, ladeado pelas palavras Edição Limitada são os toques finais.