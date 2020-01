Ilha de Man 2020: JOHN MCGUINNESS na KAWASAKI QUATTRO PLANT PARA O Tourist Trophy

A lenda do TT, John McGuinness, disputará as corridas TT da Ilha de Man em 2020, pela equipa da Kawasaki Quattro Plant Bournemouth de Pete Extance, já vencedora do Campeonato Britânico de Superbike.

McGuinness pilotará as Ninja ZX-10RR nas corridas RST Superbike, RL360 Superstock e Senior TT.

McGuinness tem um total de 23 vitórias na Ilha de Man, um número apenas excedido pelo falecido Joey Dunlop, mas a sua contagem de 47 pódios no TT é a mais alta. Ele também foi o recordista absoluto de voltas ao redor do Circuito da Mountanha de 50 Km entre 2004 a 2013, reconquistando o prémio em 2015, quando alcançou a melhor velocidade pessoal de média numa volta de 213,5 Km/h.

As suas últimas aparições no pódio nas classes de Superbike datam de 2016, quando ficou em terceiro nas corridas de Superbike e Senior TT e ele e a Kawasaki Quattro Plant Bournemouth vão para 2020 com o único foco de voltar ao pódio em Junho.

John McGuinness comentou:

“Estou muito satisfeito por ir pilotar pela Kawasaki Quattro Plant Bournemouth na Ilha de Man TT de 2020, até porque o recorde deles na Ilha com James Hillier, em termos de resultados e fiabilidade, fala por si. Por ser uma equipa orientada para a família, é a combinação perfeita para mim e é uma equipa profissional e altamente respeitável que alcançou ótimas coisas nas estradas e nos circuitos.”

“O Pete veio de Bournemouth a Morecambe para se encontrar comigo e colocar a oferta na mesa e não demorou muito para eu assinar – foi uma decisão fácil. Tudo fazia sentido e elaborámos um bom plano que nos colocará na melhor posição possível. Juntar-me à equipa da Kawasaki e Pete e pilotar a Ninja ZX-10RR no TT é um novo capítulo para mim, estou entusiasmado e ansioso pelo dia.”

Pete Extance, Proprietário da Bournemouth Kawasaki:

“É uma notícia absolutamente incrível que podemos dar as boas-vindas a John McGuinness, lenda do TT da Ilha de Man, a bordo das nossas máquinas na Kawasaki Quattro Plant Bournemouth. Para mim, John é o Sr. TT e que honra é ter a nossa concessionária de Bournemouth Kawasaki associada a ele. Ambos sabemos que há um grande trabalho pela frente para estarmos prontos para a nova temporada, mas sabemos que será muito divertido. Com alguma sorte, podemos colocar John McGuinness de novo no pódio na Ilha de Man, o lugar onde sabemos que ele pertence. ”