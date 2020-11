FIM CEV, 2020: Izan Guevara dá quarto título em seis anos à KTM

Um sol quente saudou a última ronda das onze em 2020 e para a “tripla” em Valência que decidiria o campeonato entre Guevara, Xavier Artigas e a actual estrela da Red Bull MotoGP Rookies Cup, Pedro Acosta.

Guevara, um estreante na competição com apenas 16 anos de idade, venceria a primeira corrida em Valência, e Acosta – também aos comandos de uma KTM RC4 – as duas últimas, mas Guevara permaneceu no pódio em 3º lugar em ambas as ocasiões para somar os pontos necessários e se sagrar campeão de 2020 na Moto 3.

O maiorquino conseguiu agarrar a medalha de ouro na série (considerada a “etapa final” antes da Moto3 no MotoGP), por apenas sete pontos de diferença sobre Artigas.

Guevara começou a temporada lentamente, mas depois explodiu numa série de cinco vitórias em seis eventos na sua moto do Team Aspar para subir ao topo da tabela. Junta-se a Nicolò Bulega (2015), Dennis Foggia (2017) e Raul Fernandez (2018) como vencedores do prestigioso campeonato de Moto3 com uma moto da KTM.

Izan Guevara: “Estou tão feliz, nunca esperei ganhar o Campeonato do Mundo de Moto3 Júnior no meu primeiro ano. Sinceramente, é incrível; ainda tenho dificuldade em acreditar nisso. Tudo o que posso fazer é agradecer à equipa por ter tornado tudo isto possível para mim, e ao Nico Terol por todos os seus conselhos. Sem eles, isto nunca teria acontecido”.