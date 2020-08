ESBK, Barcelona: Morales domina, Pedro Nuno em 9º

O Campeonato Espanhol de Superbike esteve em Barcelona, onde na classe de SBK se disputaram este fim-de-semana mais duas mangas.

Enquanto Carmelo Morales, da Cardoso Racing, lidera por 6 pontos depois de 3 pódios e 2 vitória, em 4 provas, um dos principais protagonistas do nosso Nacional de Superbike Pedro Nuno Barbosa, parece ter feito o 9º lugar seu.

De facto, foi esse i resultado das 4 provas em que Pedro Nuno participou até agora, inclusivamente beneficiando dessa regularidade para se colocar à frente de pilotos até com pódios, como é o caso de Jordi Torres ou Miquel Pons.

Seja como for, Pedro Nuno tem 4 pontuações de 7, que lhe dá um total de 28 pontos e a manter esta regularidade, é bem natural que venha a subir ligeiramente na classificação… de facto, o seu 9º já o empata em pontos com o 8º, que no entanto sempre acabou à frente, mas não pontuou na prova deste Domingo.

Entretanto, na concomitante classe de Open1000, Ivo Lopes tem dominado, mas também ele não pontuou na segunda corrida de Barcelona, embora continue a liderar por boa margem.