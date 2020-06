CNV, Estoril: Gonçalo Ribeiro lidera treinos nas Pré-Moto3

Os treinos cronometrados para a grelha da categoria mais pequena acabaram com o Campeão em título, Gonçalo Ribeiro, a dominar com o seu 1:53.121 sobre Fragoso do Stand Os Putos que fez mais 2 segundos na sua SSP 300, seguido de Diniz Borges da mesma categoria.

Quarto, e segunda Moto3, foi Dinis Borges, fazendo antever uma boa corrida para hoje pelas 14:50.

De destacar, a presença da concorrente feminina Madalena Simões em 9º.

CNV, Pré-Moto3- SSP300 Treinos cronometrados

1 73 Goncalo Ribeiro 1:53.121

2 10 Fragoso Stand Os Putos Racing Team 1:55.264

3 16 Borges Dinis Borges 1:55.369

4 23 Daniel Bento 1:56.226

5 80 I Esturrado Team Moto Clube de Loule 1:56.757

6 95 Afonso Almeida 1:57.820

7 70 Miguel Santiago 1:58.499

8 58 I Rosa Team Moto Clube De Loule 2:01.214

9 22 Madalena Simoes 2:01.536

10 38 Guilherme Gomes