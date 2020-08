BSB, Snetterton: Primeira vitória de Iddon

Christian Iddon conquistou esta tarde a sua primeira vitória no Campeonato Britânico de Superbikes Bennetts, em Snetterton

O homem da Ducati VisionTrack torna-se assim o terceiro vencedor de uma prova em 2020, após uma dramática corrida de abertura em que Brookes começou a voar com o pelotão instantaneamente ao ataque e Danny Buchan agarrado à liderança e com Iddon em segundo.

No entanto, uma queda na volta inicial para Andrew Irwin, na Honda Racing Fireblade no meio da pista em Agostini, causou a entrada do Safety Car.

O pelotão alinhava com Buchan, Iddon, Brookes e Jason O’Halloran os principais candidatos; mas quando a corrida passou a verde na quarta volta, Buchan caiu com a sua Kawasaki, colocando-o fora.

Iddon liderou então a matilha e começou a ganhar vantagem, mas à medida que a corrida continuava, o grupo de perseguição tinha-o apanhado e Bradley Ray foi logo para segundo, à frente de Brookes e Tommy Bridewell. A batalha pelos lugares do pódio estava renhida, e Iddon tinha a margem que precisava para reclamar a sua primeira vitória, mas atrás da matilha tinha-se tudo baralhado novamente e Brookes e Bridewell tinham conseguido voltar à frente de Ray.

Brookes foi capaz de segurar um Bridewell igualmente determinado até à bandeira xadrez, a completaram um pódio de Ducati, mas Glenn Irwin também estava na luta. O piloto da Honda Racing conseguiu fazer uma última passagem por Ray para reclamar o 4º lugar para manter a liderança do campeonato antes das rondas 4 e 5 de Domingo.

Lee Jackson foi sexto na Massingberd-Mundy Kawasaki, com a equipa Yamaha McAMS a fechar os dois lugares seguintes em sétimo e oitavo lugar, e Ryan Vickers em nono.

Kyle Ryde, da Buildbase Suzuki, completou o top 10 depois de uma impressionante performance através do campo durante a corrida, na sequência de um problema na volta inicial, que o colocou no final do comboio dos pilotos atrás do Safety Car antes do recomeço da corrida.

Bennetts British Superbike, Snetterton, Corrida 1: