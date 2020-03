BSB: Brookes domina treinos em Jerez

Josh Brookes liderou a final do Teste Oficial do Bennetts British Superbike Championship em Espanha, disparando a VisionTrack Ducati para o topo dos tempos combinados em Jerez, à frente de Tommy Bridewell e Hector Barberá.

O último dia começou numa pista húmida com Barberá, um dos poucos pilotos a sair para a primeira sessão, a marcar o ritmo, mas as condições melhoraram ao longo do dia e o ritmo intensificou-se ao longo da tarde.

Na primeira sessão após o almoço, Brookes e Bridewell foram separados por apenas 0,122s com Barbera em estreita contenda e o trio continuou a bloquear as posições principais nas etapas finais do dia.

A sessão foi marcada por uma bandeira vermelha com menos de cinco minutos restantes quando Dan Linfoot caiu.

Tarran Mackenzie teve um forte último dia em pista em Jerez para a McAMS Yamaha, dentro dos cinco primeiros e mantendo o quarto lugar nas folhas de tempo na bandeira axadrezada para empurrar Danny Buchan e a equipa Mundy Kawasaki para o quinto lugar.

Ryan Vickers tinha estado dentro dos três primeiros no início da penúltima sessão, mas uma queda terminou o seu teste prematuramente, no entanto conseguiu manter uma posição dentro dos seis primeiros nos tempos combinados.

Lee Jackson estava a trabalhar na ordem na segunda das Kawasaki Massingberd-Mundy, averbando o sexto melhor tempo para segurar Joe Francis com Christian Iddon e Jason O’Halloran completando o top 10.

O próximo Teste Oficial realiza-se em Silverstone no dia 2 de Abril.

Bennetts British Superbike Championship, Jerez, Official Test, Tempos combinados.