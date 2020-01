BSB 2020: Regresso de Jenny Tinmouth, mas em Superstock

A concorrente feminina mais competitiva da Grã-Bretanha, Jenny Tinmouth, regressa ao paddock do Campeonato Britânico de Superbike Bennetts esta temporada, alinhando na classe de apoio Superstock 1000 numa BMW S1000RR da Phil Crowe Performance.

Tinmouth, baseada em Ellesmere Port, foi uma concorrente regular no paddock britânico por várias temporadas, competindo na Supersport Cup britânica antes de se tornar a primeira mulher a alinhar na grelha do BSB, dirigindo a sua própria equipa e até fazendo a parte mecânica, antes de ingressar na Honda Racing.

Tinmouth disse: “Estou feliz por anunciar que vou competir com uma BMW Crowland Performance S1000RR de Phil Crowe no Campeonato Nacional de Superstock, com o apoio do Ashcourt Group nesta temporada e mudarei o meu número da corrida para 25.”

“A moto está a ser preparada pela fantástica equipa da Crowe Performance e, usando os fundos do meu Go Fund Me, vou estar num teste com a equipa em Jerez, no próximo fim de semana. Devo agradecer imenso, como sempre, a todos que doaram, o que me levou a este ponto.”

“Estou super empolgada e mal posso esperar para dar algumas voltas agora! A moto será bastante normal no teste, mas é só para eu dar algumas voltas antes de voltar totalmente preparada para corrida das oficinas da Crowe.”

“Estou muito grata à Crowe Performance pela oportunidade de utilizar a nova BMW deles esta temporada e à Ashcourt pelo apoio. Espero que tenhamos uma ótima temporada e mal posso esperar para revelar as cpres da moto quando estivermos prontos antes da primeira rodada em Silverstone.

“Estou ansiosa também por anunciar alguns novos patrocinadores em breve, mas ainda tenho oportunidades de patrocínio disponíveis, qualquer dúvida, entre em contato por [email protected]”.