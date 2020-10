SSP300: Garcia vence, Campeonato decide-se no Estoril entre Buis e Deroue

Marc Garcia intrometeu a sua Kawasaki Ninja 400 na luta pelo Mundial de Supersport 300, ao vencer a segunda corrida em Magny-Cours sobre Jeffrey Buis e Hugo de Cancellis.

Com isto Scott Deroue, que acabou em quarto à frente de Okaia e Huertas, seguidos de Meuffels, Edwards e Diaz, fica um pouco mais longe do líder Buis, a 28 pontos, e a decisão do Campeonato é remetida igualmente para o Estoril!