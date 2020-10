SSP300, Estoril: Portugueses em posições iniciais encorajantes

Dois dos três concorrentes nacionais estão entre os 18 primeiros, o que os qualificaria para as corridas principais Sábado e Domingo

Nas Supersport 300, depois do Treino Livre 1 do grupo B ter sido liderado por Booth-Amos em Kawasaki, seguido do Kawakami e Edwards, o equivalente do grupo A acabou com Kalinin da Kawasaki à frente, mas com boas prestações iniciais dos três portugueses presentes:

Tomás Alonso ficou no 17º lugar na sua Ninja Rame Moto, Miguel Santiago Duarte a seguir na sua Yamaha da SM Racing e Pedro Fragoso só um bocadinho atrás em 21º, também em Yamaha R3.