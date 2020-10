SSP300, 2021: Inscrições abertas para a Copa Yamaha R3 bLU cRU

A tão aguardada Copa Europeia Yamaha R3 bLU cRU, aberta a aspirantes a piloto, vai estrear-se ao lado das rondas do Mundial de Superbike na próxima temporada, com inscrições agora abertas até 15 de Dezembro de 2020

Numa colaboração entre a Yamaha Motor Europe, FIM Europa e a Dorna apoiada pela JiR (Japan Italy Racing), a Copa Europeia Yamaha R3 bLU cRU stava inicialmente agendada para 2020, antes da pandemia do coronavírus ter levado ao seu adiamento, mas vai agora juntar-se ao calendário mundial das SBK em seis rondas, cada uma composta por duas corridas.

Para o ano, o campeonato está aberto a pilotos entre os 12 e os 20 anos com uma capacidade máxima de grelha de 36 concorrentes, e haverá também dois wildcards por prova.

A Copa Yamaha R3 bLU cRU é um primeiro passo ideal para jovens pilotos a caminho das SBK. A série será disputada exclusivamente a bordo de máquinas R3 da Yamaha, vencedoras de várias corridas no ultra-competitivo Mundial de Supersport 300 e beneficiará da transmissão televisiva ao vivo.

Como é um campeonato totalmente apoiado pela marca, os pilotos serão equipados com uma Yamaha YZF-R3 pronta para corrida, e um pacote completo que inclui pneus Pirelli, combustível, treino e assistência técnica, por um custo inclusivo de 27.900 Euros por temporada, permitindo-lhes simplesmente aparecer e correr.

Este custo inclui um teste dedicado de pré-temporada no Circuito Mundial de Misano Marco Simoncelli em Março, onde os pilotos irão receber o seu kit de corrida de capacete, fato, luvas, botas e uniforme Paddock Blue, antes de se familiarizarem com as Yamaha R3 antes da primeira corrida da campanha de 2021.

O campeão final da série de 12 corridas vai conquistar um lugar na grelha do Campeonato do Mundo de 2022 com a equipa de SSP300 bLU cRU, desde que tenha mais de 15 anos. Ao segundo lugar da classificação será oferecida uma inscrição wildcard nas SSP300 para a temporada seguinte, bem como um desconto de 50 por cento no seu registo na Copa Yamaha R3 bLU cRU de 2022, que também será atribuído ao piloto que terminar em terceiro no campeonato.

Além disso, os três melhores pilotos da série no final da temporada garantirão entrada automática no bLU CRU Masterclass da Yamaha Motor Europe, onde continuarão a aprender e a desenvolver-se com orientação dos embaixadores da Yamaha bLU cRU.