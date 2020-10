SSP300, 2021: Ana Carrasco regressa

A Campeã mundial de 2018 está em franca recuperação e anunciou que vai competir no Campeonato pela quinta época consecutiva

Um rosto familiar regressará à grelha de 2021 para o Campeonato do Mundo de Supersport 300, pois Ana Carrasco permanecerá com a Kawasaki Provec, à procura de conquistar o seu segundo Campeonato do Mundo, primeiro de uma mulher.

A ligação com a equipa Kawasaki continua a ser pioneira no motociclismo e procura fazer mais história no Campeonato.

Carrasco conseguiu uma vitória na temporada de 2020, encurtada devido a uma lesão sofrida numa queda em testes no Circuito Estoril, que a fez perder as últimas seis corridas da temporada.

O seu forte arranque, que contou com três pódios, incluindo uma vitória solitária em oito corridas, fez com que Carrasco conseguisse ainda conquistar o top 10 do Campeonato, ao terminar em oitavo lugar.

A jovem nascida em Múrcia somou seis vitórias nas suas quatro temporadas em SSP300, com 11 pódios no total em 34 corridas, e terminou nos três primeiros lugares do Campeonato em duas ocasiões, vencendo o Campeonato do Mundo em 2018 e conquistando o terceiro lugar em 2019.

Na sua primeira temporada nas SSP300, Carrasco terminou em oitavo lugar e repetiu isso com a sua campanha interrompida em 2020.

Carrasco, que sofreu várias fraturas no acidente, tem-se focado na sua recuperação, com as vértebras lesionadas agora fundidas com sucesso, e disse: “2018 foi um ano muito especial para mim e, de certa forma, parece que foi ontem. Ganhar o Campeonato Mundial de SSP300 mudou a minha vida para sempre. Não só tinha alcançado um dos meus objetivos de vida, como também me tornei um símbolo para outras mulheres aspirarem a concretizar os seus sonhos.“

“Na grelha, sou um corredor como qualquer outra pessoa, não uma mulher, mas uma concorrente. É neste nível que vou correr com o apoio de Provec e Kawasaki em 2021 e o meu desejo de ganhar o campeonato pela segunda vez tem sido o combustível para a minha recente recuperação. Quero agradecer não só a Kawasaki e à Provec, mas também a todos os nossos parceiros e patrocinadores que, mesmo nesta situação de Covid e apesar da lesão, apoiam este projeto para a próxima temporada.”