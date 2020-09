SSP300, 2020,Teruel: Vitória para Nunez, Buis mais à frente

Victor Rodriguez Nunez subiu 29 lugares para uma vitória sensacional, enquanto Jeffrey Buis ampliou a liderança do Campeonato

Emoções e quedas foram o nome do jogo na primeira corrida do Mundial de Supersport 300, com Victor Rodriguez Nunez (2R Racing) a conquistar uma vitória impressionante em MotorLand Aragón, apesar de ter passado pela Last Chance Race e partir do 30º lugar da grelha, reclamando a vitória por apenas 0,042s.

Nunez lutou para subir através do pelotão e conquistou a liderança em várias ocasiões, mas liderou no momento mais importante, reclamando a vitória por apenas 0.042s à frente de Bahattin Sofuoglu (Yamaha Biblion Motoxracing) numa batalha emocionante que envolveu um grande número de pilotos; os seis primeiros separados por apenas um segundo, mostrando como as SSP300 são competitivas.

Jeffrey Buis (MTM Kawasaki Motorport) alargou a sua liderança no Campeonato com um pódio, tendo de lutar depois de um erro a meio da corrida nas duas últimas curvas.

Scott Deroue (MTM Kawasaki Motorport) terminou em quarto lugar com a campeã de 2018 Ana Carrasco (Kawasaki Provec) em quinto lugar; dois dos protagonistas do Campeonato ficaram perto de Buis e não perderam muito terreno. Unai Orradre (Yamaha MS Racing) terminou em sexto lugar com Mika Perez (Prodina Ircos Team WorldSSP300) garantindo um top 7 final, terminando a meio segundo de Orradre.

Bruno Ieraci (Kawasaki GP Project) terminou em oitavo lugar à frente do compatriota Thomas Brianti (Prodina Ircos Team); os dois italianos garantiram um forte top 10 à frente de Adrian Huertas (ProGP Racing) com Alan Kroh (Yamaha MS Racing) a perder um top 10 terminado por apenas meio segundo.

Meikon Kawakami (Tram Brasil AD 78) terminou no 12º lugar à frente da recuperação de Filip Salac (ACCR Czech Talent Team Willi Race); o piloto checo obrigado a partir da parte de trás da grelha na sequência de uma penalidade, mas lutando para terminar no 13º lugar e uma estreia a marcar pontos para o ex-piloto de Moto3.

Ton Kawakami (Yamaha MS Racing) foi classificado em 14º lugar à frente de Álvaro Diaz (Biblion Motoxracing Yamaha WSSP300); o piloto espanhol completa as posições de pontos com um 15º lugar.