SSP300, 2020: Primeira pole para Sofuoglu

Bahattin Sofuoglu torna-se o primeiro piloto turco a conseguir a pole position nas SSP300, ao ser o quarto piloto diferente a fazer a pole em 2020.

História foi feita na Superpole Tissot das Supersport 300, com Bahattin Sofuoglu (Biblion Motoxracing Yamaha) a conquistar a sua primeira pole position, terminando a sessão a mais de seis décimas do resto do campo, enquanto afirmava o seu ritmo na Superpole.

Sofuoglu torna-se o quarto piloto na pole diferente em 2020 e, numa corrida que se estende até ao final da temporada de 2019, o oitavo diferente em oito corridas. Sofuoglu vai alinhar na primeira fila ao lado de Hugo de Cancellis (Team Trasimeno) com o francês a igualar o seu melhor resultado nas SSP300 em Superpole.

Jeffry Buis é o líder atual

Jeffrey Buis (MTM Kawasaki MOTOPORT) vai começar na primeira linha, à medida que procura alargar a sua liderança no Campeonato.

Mika Perez (Prodina Ircos Team) vai alinhar a partir do quarto lugar da grelha, à frente de Yuta Okaya (MTM Kawasaki MOTOPORT) e Tom Booth-Amos (RT Motorsports SKM Kawasaki) em quinto e sexto; Booth-Amos envolveu-se num acidente com Alfonso Coppola (Kawasaki GP Project) durante a sessão de Superpole, com Coppola a partir do 17º lugar.

Bruno Ieraci (Kawasaki GP Project) vai partir em sétimo lugar, à frente do compatriota Thomas Brianti (Prodina Ircos Team) em oitavo lugar.

Filip Salac (ACCR Czech Talent Team – Willi Race) estreou-se no Mundial de SSP300, ao qualificar-se no nono lugar da sessão da Superpole, à frente da campeã de 2018 Ana Carrasco (Kawasaki Provec) completando o top 10.

Scott Deroue (MTM Kawasaki MOTOPORT) vai partir no 14º lugar, após uma sessão difícil, enquanto os irmãos Ton Kawakami (Yamaha MS Racing) e Meikon Kawakami (Team Brasil AD 78), que mostraram um forte ritmo em 2020, vão começar de 16º e 18º, respetivamente. Kim Aloisi (ProGP Racing) teve uma queda na Curva 1 durante a sessão, mas conseguiu qualificar-se no 28º lugar, enquanto Koen Meuffels (MTM Kawasaki MOTOPOT) e Glenn van Straalen (EAB Ten Kate Racing) também se juntaram nos estágios finais da sessão; Meuffels qualificando-se em 11º lugar e van Straalen em 25º.