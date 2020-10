SSP300, 2020, Magny Cours: Pedro Fragoso não se qualificou

Depois de vários azares nos treinos chuvosos de ontem, o único piloto português presente em Magny-Cours, Pedro Fragoso, acabaria por não se qualificar para qualquer das corridas.

Pedro Fragoso começara por ter uma queda na primeira sessão livre ao fim de apenas quatro voltas, que embora sem consequências, deixou a sua Yamaha R3 muito danificada.

Como tal a equipa da Yamaha Machado Came passou a sessão livre seguinte toda a tentar enviar o piloto para a pista com a moto reparada ser sucesso.

Como consequência do pouco tempo em pista que teve, apenas quatro volta ao longo de toda a sexta-feira, Pedro Fragoso viria a não qualificar hoje, um de três pilotos que não conseguiram a qualificação, numa sessão livre 3 em que também só realizou seis voltas e ficou com o melhor tempo de 2:24.661 a cerca de 5 segundos do tempo de qualificação.

A pole das SSP300 acabaria para ir para Booth-Amos sobre Garcia e Buis, com a proximidade de Edwards, Sofuoglu e Sabatucci na segunda linha a garantir uma grande corrida e desfecho de Campeonato, mais a mais com um dos candidatos ao título Scott Deroue apenas em oitavo na terceiro fila…