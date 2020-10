SSP300, 2020, Magny-Cours: Booth-Amos renova com a RT Motorsports

O vencedor de uma corrida nas SSP300 Tom Booth-Amos vai permanecer na Kawasaki RT Motorsports para 2021

O vencedor da prova de Barcelona-Catalunha, Tom Booth-Amos (Kawasaki SKM RT Motorsports) vai manter-se com a equipa para a temporada de 2021 no Mundial de Supersport 300, depois de ter impressionado na sua campanha inaugural com quatro pódios, incluindo uma vitória na ronda inaugural da Catalunha.

Booth-Amos estreou-se na Ronda espanhola e garantiu um duplo pódio ao terminar em segundo e terceiro lugar na Corrida 1, respetivamente, em Jerez. Seguiu-se o terceiro lugar na Corrida 1 em Portimão, mas três abandonos nas quatro corridas seguintes dificultaram o seu ataque ao título.

O Britânico conquistou a sua primeira vitória nas SSP300 na Catalunha na Corrida 1 de forma deslumbrante, mas retirou-se das duas corridas seguintes, incluindo a Corrida 1 em Magny-Cours.

Tom Booth-Amos disse: “Estou muito feliz por prolongar o meu contrato por mais um ano com a Kawasaki RT Motorsports SKM. Com toda a experiência acumulada este ano, em 2021 podemos focar-nos em conquistar o título. Um enorme agradecimento ao Rob, ao Frank e ao Kawasaki porque acreditaram em mim e deram-me a oportunidade, e a todos os outros da equipa por todo o trabalho árduo.”

Rob Vennegoor, Team Manager e proprietário, acrescentou: “É uma grande notícia que o Tom volte a estar na nossa equipa para o próximo ano. Como mostrou em 2020 muitas vezes, ele pode ser incrivelmente rápido. Infelizmente, teve algum azar, mas tenho a certeza que estará lá no próximo ano, juntamente com o Dorren Loureiro. Estamos também satisfeitos por dois pilotos terem assinado já para 2021 antes do final da presente temporada e isso mostra que a confiança é elevada.”

Depois de mostrar um ritmo forte ao longo da sua primeira temporada nas SSP300, Booth-Amos espera conseguir resultados mais consistentes ao longo de 2021 para montar um desafio de título. Mostrou que pode marcar vitórias e pódios, mas também que pode lutar no pelotão quando for preciso e que procurará reforçar isso para 2021.