­SSP300, 2020, Magny Cours: Blin lidera Grupo A, Fragoso último após queda

Na primeira sessão de Treino Livre das Supersport 300, Rodriguez Nunes e Fillipo Rovelli batalharam pela frente com tempos por volta dos 2: 13, mas na último minuto à 12ª volta, colocou-se à frente o Polaco Daniel Blin em Yamaha

O único Português em pista, Pedro Fragoso, perdeu muito tempo na box após uma queda com a sua Yamaha CAME, e embora tenha ficado ileso, não regressaria à pista e só acabaria por completar quatro voltas, ficando portanto o último da sessão.

Depois de toda a luta, com rápidos locais como Johan Gimbert, (7 acima) filho do piloto campeão Mundial de Endurance Sébastien, a um minuto do fim, na última volta realizada, vinha para a frente o polaco Daniel Brin com os habituais Mika Perez e Unai Orradre a fazer um forcing para sexto e sétimo, e o líder e vencedor de corridas Jeffrey Buis a fechar o top 10…